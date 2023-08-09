https://sputnik-georgia.ru/20230809/eto-informatsionnaya-ataka---spiker-parlamenta-gruzii-obvinil-politikov-smi-i-npo-vo-lzhi-281076529.html
Это информационная атака – спикер парламента Грузии обвинил политиков, СМИ и НПО во лжи
Это информационная атака – спикер парламента Грузии обвинил политиков, СМИ и НПО во лжи
Чрезвычайному штабу, борясь с последствиями смертоносного оползя, параллельно приходилось тратить ресурсы на борьбу с фейковыми новостями, заявил глава... 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T18:28+0400
2023-08-09T18:28+0400
2023-08-09T19:39+0400
новости
грузия
происшествия
шови
шалва папуашвили
национальное агентство окружающей среды
оползень в шови
рача
рача-лечхуми и квемо сванети
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Участниками и инициаторами кампании дезинформации о причинах схода смертоносного оползня на горном курорте Шови, в результате которого скончались более 20 человек, были как политики, так и некоторые СМИ и неправительственные организации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Представители некоторых оппозиционных партий сразу после трагедии начали делать громкие заявления, обвиняя власти во всем случившемся. Масла в огонь подливали и оппозиционные СМИ, которые давали часто непроверенную и ложную информацию. По его словам, чрезвычайному штабу, борясь с последствиями катастрофы, параллельно практически в непрерывном режиме приходилось тратить ресурсы на борьбу с фейковыми новостями. В этой связи глава грузинского законодательного органа привел в пример опубликованную в онлайн-издании "Мтис амбеби" информацию от 4 августа о том, что якобы причиной такого стихийного бедствия стало изменение русла реки Бубисцкали. По информации издания, новое русло не смогло пропустить каменно-щебневую массу и поэтому перешло на остальную территорию. Это фейк! Мдинарадзе предупредил о фабрикации заявлений лидеров "Грузинской мечты">>Как отметил Папуашвили, на самом деле старое русло руки изменили еще в 1960-х годах и с тех пор никаких других изменений в русло не вносилось. На заявление спикера парламента ответили в онлайн-издании "Мтис амбеби", подчеркнув, что не планируют вступать в политические дебаты с властью. В заявление отмечено, что они обязаны информировать общественность, особенно во время кризиса. В "Мтис амбеби" утверждают, что даже сейчас они концентрируются только на этом, а цель власти – отвлечь их внимание на другие вопросы и привести замешательство в общество. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 20 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей.Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, шови, шалва папуашвили, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
новости, грузия, происшествия, шови, шалва папуашвили, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
Это информационная атака – спикер парламента Грузии обвинил политиков, СМИ и НПО во лжи
18:28 09.08.2023 (обновлено: 19:39 09.08.2023)
Чрезвычайному штабу, борясь с последствиями смертоносного оползя, параллельно приходилось тратить ресурсы на борьбу с фейковыми новостями, заявил глава парламента
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Участниками и инициаторами кампании дезинформации о причинах схода смертоносного оползня на горном курорте Шови, в результате которого скончались более 20 человек, были как политики, так и некоторые СМИ и неправительственные организации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Представители некоторых оппозиционных партий сразу после трагедии начали делать громкие заявления, обвиняя власти во всем случившемся. Масла в огонь подливали и оппозиционные СМИ, которые давали часто непроверенную и ложную информацию.
"Мы фактически стали свидетелями небольшого моделирования того, какие информационные атаки могут быть осуществлены на грузинское общество во время кризисных ситуаций. Инициаторами и участниками этих дезинформационных волн, которые имели характер кампании, выступили как политики, так и некоторые СМИ и НПО", – заявил Папуашвили.
По его словам, чрезвычайному штабу, борясь с последствиями катастрофы, параллельно практически в непрерывном режиме приходилось тратить ресурсы на борьбу с фейковыми новостями.
"То, что происходило в эти дни на телевидении и в соцмедиа, можно свободно оценить как информационную атаку на грузинское общество, цель которой – вызвать недоверие к государству, привести замешательство в общество и посеять панику", – отметил Папуашвили.
В этой связи глава грузинского законодательного органа привел в пример опубликованную в онлайн-издании "Мтис амбеби" информацию от 4 августа о том, что якобы причиной такого стихийного бедствия стало изменение русла реки Бубисцкали. По информации издания, новое русло не смогло пропустить каменно-щебневую массу и поэтому перешло на остальную территорию.
Как отметил Папуашвили, на самом деле старое русло руки изменили еще в 1960-х годах и с тех пор никаких других изменений в русло не вносилось.
"Агентство охраны окружающей среды сделало по этому поводу разъяснение, и здесь мы также публично обратились к НПО "Мтис амбеби" с просьбой опровергнуть упомянутую ложную информацию. Однако даже в этом случае ответа не последовало, и эта лживая версия поддерживалась в течение нескольких дней после стихии", – отметил Папуашвили.
На заявление спикера парламента ответили в онлайн-издании "Мтис амбеби", подчеркнув, что не планируют вступать в политические дебаты с властью.
В заявление отмечено, что они обязаны информировать общественность, особенно во время кризиса. В "Мтис амбеби" утверждают, что даже сейчас они концентрируются только на этом, а цель власти – отвлечь их внимание на другие вопросы и привести замешательство в общество.
По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 20 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).