https://sputnik-georgia.ru/20230809/eto-informatsionnaya-ataka---spiker-parlamenta-gruzii-obvinil-politikov-smi-i-npo-vo-lzhi-281076529.html

Это информационная атака – спикер парламента Грузии обвинил политиков, СМИ и НПО во лжи

Это информационная атака – спикер парламента Грузии обвинил политиков, СМИ и НПО во лжи

Чрезвычайному штабу, борясь с последствиями смертоносного оползя, параллельно приходилось тратить ресурсы на борьбу с фейковыми новостями, заявил глава... 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T18:28+0400

2023-08-09T18:28+0400

2023-08-09T19:39+0400

новости

грузия

происшествия

шови

шалва папуашвили

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

рача

рача-лечхуми и квемо сванети

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Участниками и инициаторами кампании дезинформации о причинах схода смертоносного оползня на горном курорте Шови, в результате которого скончались более 20 человек, были как политики, так и некоторые СМИ и неправительственные организации, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Представители некоторых оппозиционных партий сразу после трагедии начали делать громкие заявления, обвиняя власти во всем случившемся. Масла в огонь подливали и оппозиционные СМИ, которые давали часто непроверенную и ложную информацию. По его словам, чрезвычайному штабу, борясь с последствиями катастрофы, параллельно практически в непрерывном режиме приходилось тратить ресурсы на борьбу с фейковыми новостями. В этой связи глава грузинского законодательного органа привел в пример опубликованную в онлайн-издании "Мтис амбеби" информацию от 4 августа о том, что якобы причиной такого стихийного бедствия стало изменение русла реки Бубисцкали. По информации издания, новое русло не смогло пропустить каменно-щебневую массу и поэтому перешло на остальную территорию. Это фейк! Мдинарадзе предупредил о фабрикации заявлений лидеров "Грузинской мечты">>Как отметил Папуашвили, на самом деле старое русло руки изменили еще в 1960-х годах и с тех пор никаких других изменений в русло не вносилось. На заявление спикера парламента ответили в онлайн-издании "Мтис амбеби", подчеркнув, что не планируют вступать в политические дебаты с властью. В заявление отмечено, что они обязаны информировать общественность, особенно во время кризиса. В "Мтис амбеби" утверждают, что даже сейчас они концентрируются только на этом, а цель власти – отвлечь их внимание на другие вопросы и привести замешательство в общество. По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 20 человек. Были разрушены мосты, повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели эвакуировали 210 человек. Ведутся поиски более десяти человек, среди них несколько детей.Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, шови, шалва папуашвили, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети