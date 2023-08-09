https://sputnik-georgia.ru/20230809/tragediya-v-shovi---polucheno-podtverzhdenie-nevozmozhnosti-prognoza-skhoda-opolznya-281085007.html
Трагедия в Шови – получено подтверждение невозможности прогноза схода оползня
Трагедия в Шови – получено подтверждение невозможности прогноза схода оползня
Обрушившаяся скалистая масса весом в 500 тыс. тонн столкнулась с ледниковой массой, раскинувшейся на площади 62 га, и селевой поток принес ее на курорт Шови –... 09.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-09T22:30+0400
2023-08-09T22:30+0400
2023-08-09T23:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Спутниковые снимки подтвердили невозможность раннего прогнозирования схода оползня на курорте Шови, заявила замминистра окружающей среды Нино Тандилашвили. Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, поиски тел еще 12 человек продолжаются. По ее словам, определить точное время и место не было возможно из-за многофакторной составляющей процесса обрушения скальных и ледниковых масс.Система раннего предупреждения включает в себя направление прогнозирования обильных осадков, града, сильных ветров, засухи, наводнений, паводковых вод, отметила она.Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>> По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Что сделано в Грузии для охраны окружающей среды Грузии с 2018 года? – ответ министра>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Спецтехника седьмой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано 90 единиц тяжелой техники. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, национальное агентство охраны окружающей среды, шови, оползень в шови, грузия, рача, рача-лечхуми и квемо сванети
Трагедия в Шови – получено подтверждение невозможности прогноза схода оползня
22:30 09.08.2023 (обновлено: 23:56 09.08.2023)
Обрушившаяся скалистая масса весом в 500 тыс. тонн столкнулась с ледниковой массой, раскинувшейся на площади 62 га, и селевой поток принес ее на курорт Шови – об этом говорят спутниковые данные
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Спутниковые снимки подтвердили невозможность раннего прогнозирования схода оползня на курорте Шови, заявила замминистра окружающей среды Нино Тандилашвили.
Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, поиски тел еще 12 человек продолжаются.
"Из материала, проанализированного на основе спутниковых данных, хорошо видно, что в долине реки Бубисцкали, к западу от ледника Буба, произошло обрушение около 500 тысяч кубометров скальной породы. Обрушившаяся скалистая масса весом в полмиллиона тонн столкнулась с ледниковой массой, раскинувшейся на площади 62 га, и селевой поток принес ее на курорт Шови. Это еще раз подтверждает оценки, приведенные в первичном отчете Национального агентства охраны окружающей среды, о комплексности стихии и невозможность ее прогнозирования," – сказала Тандилашвили.
По ее словам, определить точное время и место не было возможно из-за многофакторной составляющей процесса обрушения скальных и ледниковых масс.
"Следует отметить, что по данным, полученным от метеостанции и метеорологического радара, в ущелье не было зафиксировано интенсивных осадков", – отметила Тандилашвили.
Система раннего предупреждения включает в себя направление прогнозирования обильных осадков, града, сильных ветров, засухи, наводнений, паводковых вод, отметила она.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Спецтехника седьмой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано 90 единиц тяжелой техники. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).