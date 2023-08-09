https://sputnik-georgia.ru/20230809/tragediya-v-shovi-foto-so-sputnika-podtverdili-zaklyucheniya-ekspertov-o-prichinakh--281080044.html

Трагедия в Шови: фото со спутника подтвердили заключения экспертов о причинах

Трагедия в Шови: фото со спутника подтвердили заключения экспертов о причинах

В Национальном агентстве окружающей среды утверждают, что причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и... 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T20:08+0400

2023-08-09T20:08+0400

2023-08-09T20:08+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Высококачественные фото, полученные со спутников, подтвердили заключение экспертов о быстром развитии природных явлений на курорте Шови, которые привели к трагедии, заявил глава министерства окружающей среды Отар Шамугия. Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, поиски тел еще 12 человек продолжаются. Фото со спутника опровергли заявления о том, что вода скапливалась в течение двух дней и это привело к оползню и селевому потоку, отметил он.Эта фотография также подтверждает, как развивались процессы: катастрофа началась с обрушения скалы, далее – с отсечения ледника. Здесь речь идет о довольно больших площадях, за которыми последовали дальнейшие процессы, заявил министр. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Что было сделано на месте схода оползня в горах Грузии – ответ министра инфраструктуры>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Спецтехника седьмой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано 90 единиц тяжелой техники. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, в мире, происшествия, отар шамугия , национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови, грузия