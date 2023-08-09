https://sputnik-georgia.ru/20230809/vydayuschayasya-zabota-i-lyubov---ilia-ii-poblagodaril-papu-rimskogo-za-soboleznovaniya-281081791.html

"Выдающаяся забота и любовь" – Илия II поблагодарил Папу Римского за соболезнования

"Выдающаяся забота и любовь" – Илия II поблагодарил Папу Римского за соболезнования

Забота и любовь Папы Римского являются примером по-настоящему братского отношения, отмечено в письме Католикос-Патриарха Всея Грузии 09.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-09T21:06+0400

2023-08-09T21:06+0400

2023-08-09T22:40+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II направил благодарственное письмо Папе Римскому Франциску, выразившему соболезнования в связи с трагедией на горном курорте Шови (Рача-Лечхуми – Квемо Сванети). Папа Римский Франциск во время визита в Португалию призвал всех молодых людей, собравшихся в Лиссабоне на заключительную мессу Всемирного дня молодежи, молиться за жертв разрушительного оползня в Грузии. В конце выступления он отметил, что в этой трагической ситуации поддерживает Патриарха Грузии.Патриарх отметил, что жители Грузии очень благодарны главе Католической церкви за сочувствие.Папа Римский призвал молиться за пострадавших в результате схода оползня в Шови>>Как отметил Илия II, забота и любовь Папы Франциска являются примером по-настоящему братского отношения. Оползень в Шови полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, поиски тел еще 12 человек продолжаются. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. Эксперты назвали причину трагедии в Шови – предварительное заключение>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, грузия, тбилиси, папа римский франциск, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, католикос-патриарх всея грузии илия ii, рача, рача-лечхуми и квемо сванети