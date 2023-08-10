https://sputnik-georgia.ru/20230810/kak-dolgo-v-gruzii-sokhranitsya-vysokaya-temperatura-281089799.html

Как долго в Грузии сохранится высокая температура?

Как долго в Грузии сохранится высокая температура?

Синоптики прогнозируют в стране жаркую погоду в ближайшие дни 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Высокая температура продержится в Грузии до конца недели, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации грузинских синоптиков, температура воздуха в стране прогреется до 39-40 градусов тепла, что увеличивает риск возникновения лесных пожаров. Со второй половины 11 августа в Западной Грузии и некоторых районах Восточной Грузии ожидается дождливая погода. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии >>>Из-за высокой температуры лето является самым опасным периодом в плане пожаров. Национальное лесное агентство Грузии ежегодно размещает информационно-предупреждающие знаки в зонах, которые могут быть особенно опасны в этот период.Как отмечают в ведомстве, основной причиной пожаров в лесу является неосторожность людей. Поэтому Служба по управлению ЧС призывает граждан к осторожности, а при обнаружении задымления – незамедлительно звонить в "112".Агентство охраняемых территории Грузии предупреждает граждан страны и просит их быть осторожными на природе: не выбрасывать окурки сигарет, не загрязнять природу, особенно жестяными предметами и стеклянными банками. Зооактивисты Грузии призывают граждан заботиться о животных в жару >>>Тем временем зооактивисты призывают граждан заботиться о бездомных животных и поить их в жаркий период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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жара, погода, новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, национальное лесное агентство, западная грузия, восточная грузия