https://sputnik-georgia.ru/20230810/rtveli-2023-nazvana-data-otkrytiya-koordinatsionnogo-shtaba-281118405.html

Ртвели 2023: названа дата открытия координационного штаба

Ртвели 2023: названа дата открытия координационного штаба

У фермеров не должно остаться ни одного килограмма несданного винограда, заявил министр 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T20:04+0400

2023-08-10T20:04+0400

2023-08-10T20:29+0400

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национальное агентство вина

отар шамугия

кахети

рача

вино и виноделие грузии

виноград

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Координационный штаб для содействия организованному проведению ртвели (сбора урожая винограда) откроется в Кахети 25-26 августа, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия. Любой производитель вина может зарегистрироваться в координационном штабе, указать количество винограда и цену, за которую он хочет купить продукт. После этого фермер, желающий сдать виноград, обращается в штаб и ищет компанию, которая за приемлемую цену купит у него урожай. По его словам, в целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. "По распоряжению правительства, размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составит 0,2 лари. В частности, все компании, которые примут и обработают более 100 тонн, получат субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупят виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм", – сказал Шамугия. По его словам, экспорт грузинского вина растет, и власти готовы сделать все, чтобы компании были представлены на всех приоритетных рынках, и экспорт вина продолжал расти. Ртвели-2023: Грузия готовится к сбору винограда >>"В этом году общий размер субсидии составит 50 миллионов лари. Мы думаем, что урожай будет меньше, чем в прошлом году, так как на количество и качество винограда оказали влияние климатические условия", – сказал Шамугия. По его словам, государственное предприятие и в этом году будет принимать тот виноград, который не примут компании. Виноделы в Раче готовятся к Ртвели-2023 >>"Мы всячески готовы, чтобы у виноградарей не осталось бы ни одного килограмма не сданного винограда", – сазал Шамугия. В период с 1 января по 30 июня 2023 года Грузия экспортировала в 53 страны 43,4 миллиона литров вина, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доходы от экспорта вина за указанный период составили 126,2 миллиона долларов и превысили показатель за 6 месяцев 2022 года на 26%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, отар шамугия , кахети, рача, вино и виноделие грузии, виноград