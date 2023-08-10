https://sputnik-georgia.ru/20230810/tragediya-na-kurorte-v-shovi---bolee-desyati-chelovek-vse-esche-ne-naydeny-281095392.html

Трагедия на курорте в Шови – более десяти человек все еще не найдены

Трагедия на курорте в Шови – более десяти человек все еще не найдены

Все культурные мероприятия, запланированные в Онском районе в этом году, отменены 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T12:00+0400

2023-08-10T12:00+0400

2023-08-10T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Спасатели, по данным на утро четверга, все еще ведут поиски еще 12 человек, пропавших после схода оползня на горном курорте Шови (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), рассказал мэр Онского района Серги Хидашели.Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Спасатели эвакуировали 210 человек. К этому времени обнаружены останки 21 человека, из них 19 идентифицированы.Живая сила и спецтехника ведут поисковые работы на десяти локациях, сообщил мэр."Это большая трагедия. Очень сложно. Местные и центральные власти находятся в ежедневном контакте с членами семей граждан, погибших в этой трагедии. Это самое сложное для нас, это очень тяжело психологически, и я хочу еще раз посочувствовать этим гражданам", – сказал Хидашели. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Трагедия в Шови – получено подтверждение невозможности прогноза схода оползня>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Спецтехника седьмой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано 90 единиц тяжелой техники. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, происшествия, шови, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови, рача, рача-лечхуми и квемо сванети, грузия