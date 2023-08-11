https://sputnik-georgia.ru/20230811/est-li-ugroza-epidemii-v-zone-opolznya-v-shovi-281142376.html

Есть ли угроза эпидемии в зоне оползня в Шови?

Есть ли угроза эпидемии в зоне оползня в Шови?

Агентство продовольствия будет обеспечивать надзор за захоронением животных в полном соответствии с правилами 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T19:54+0400

2023-08-11T19:54+0400

2023-08-11T19:54+0400

грузия

новости

общество

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Угрозы распространения эпидемии в зоне стихийного бедствия на горном курорте Шови не существует – мертвые животные будут захоронены в соответствии с ветеринарными правилами, заявил заместитель руководителя Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе. Оползень в Шови сошел 3 августа и полностью уничтожил курорт. Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили ранее заявил, что в реке Риони были обнаружены трупы животных. Как отметил Басиладзе, Национальное агентство продовольствия будет обеспечивать надзор за захоронением животных в полном соответствии с правилами. Поисковые работы в Шови идут уже девятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам. К этому времени обнаружены останки 24 человек, пропавшими без вести считаются 9 человек. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Политическая истерия – спикер парламента Грузии о создании комиссии по трагедии в Шови>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Спецтехника седьмой день работает в зоне стихийного бедствия. На месте мобилизовано 90 единиц тяжелой техники. В поисковых работах задействованы около тысячи человек – спасатели, военные, волонтеры. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови