https://sputnik-georgia.ru/20230810/politicheskaya-isteriya---spiker-parlamenta-gruzii-o-sozdanii-komissii-po-tragedii-v-shovi-281116039.html

Политическая истерия – спикер парламента Грузии о создании комиссии по трагедии в Шови

Политическая истерия – спикер парламента Грузии о создании комиссии по трагедии в Шови

У членов парламента есть различные инструменты, будь то депутатский запрос или даже интерпелляция, заявил спикер 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T17:59+0400

2023-08-10T17:59+0400

2023-08-10T18:12+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Часть оппозиции пытается использовать трагедию на горном курорте Шови в своих политических целях и создать политическую истерию, требуют сформировать парламентскую комиссию по расследованию, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них партия "Лело для Грузии" и лидер партии "Для народа" Анна Долидзе. По словам спикера парламента, представители оппозиции должны сказать, какие вопросы остались, на которые они не смогли получить ответ. И второе – если у них есть какие-то вопросы, то насколько необходимо создавать следственную комиссию по ним. "Я считаю, что политики должны подойти к этому вопросу более серьезно и ответственно, и использовать такое бедствие, трагедию не для своих политических целей и очков. Но и в этом случае, если у них есть какой-то предметный интерес, повторяю, инструментов у них достаточно", – подчеркнул Папуашвили. "Это несерьезно" – спикер парламента о создании комиссии по трагедии в Шови >>В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в долине Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали не было. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>> Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. Ранее специалисты заявили, что на курорт Шови сошло около 5 миллионов кубометров твердой массы. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Трагедия в Шови – получено подтверждение невозможности прогноза схода оползня>>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии, шови, оползень в шови