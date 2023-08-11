https://sputnik-georgia.ru/20230811/patriarkhiya-gruzii-prizvala-dukhovnykh-lits-vozderzhivatsya-ot-otsenok-tragedii-v-shovi-281146023.html

Патриархия Грузии призвала духовных лиц воздерживаться от оценок трагедии в Шови

Патриархия Грузии призвала духовных лиц воздерживаться от оценок трагедии в Шови

Протоиерей заявил, что причиной трагедии в Шови стал проведенный за год до этого фестиваль клубной музыки 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T23:11+0400

2023-08-11T23:11+0400

2023-08-11T23:15+0400

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оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Патриархия Грузии призвала духовных лиц быть сдержанными при оценке трагедии на курорте Шови. По последним данным, в результате оползня на курорте Шови погибли 24 человека. Пропавшими без вести считаются 9 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Протоиерей Давид Исакадзе заявил, что причиной трагедии в Шови стал проведенный за год до этого фестиваль клубной музыки. Они осквернили святыню, и вот наказание, сказал он. Поисковые работы в Шови идут уже девятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Политическая истерия – спикер парламента Грузии о создании комиссии по трагедии в Шови>>Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, патриархия грузии, шови, оползень в шови