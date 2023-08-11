https://sputnik-georgia.ru/20230811/premer-gruzii-dal-intervyu-gostelevideniyu-kitaya---osnovnye-tezisy-281145822.html
Премьер Грузии дал интервью гостелевидению Китая – основные тезисы
Премьер Грузии дал интервью гостелевидению Китая – основные тезисы
Глава правительства предложил китайским компаниям открыть в Грузии филиалы и фабрики отборочного производства 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T22:49+0400
2023-08-11T22:49+0400
2023-08-11T23:13+0400
грузия
новости
политика
экономика
китай
си цзиньпин
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузия имеет уникальное геостратегическое положение и соединяет Восток с Западом, заявил премьер министр страны в интервью Центральному телевидению Китая CCTV.Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства.Премьер отметил, что правительство Грузии сосредоточено на мире, "мы хотим стабильности и процветания для нашего народа, поэтому мы будем проводить прагматичную, конструктивную политику".В частности, премьер отметил, что правительство Грузии хочет начать строительство нового международного аэропорта мирового класса, где китайские авиакомпании смогут иметь терминалы и другие объекты.Кроме того, глава правительства предложил китайским компаниям открыть в Грузии филиала и фабрики отборочного производства, а потом экспортировать товары без налоговых барьеров в страны Евросоюза, с которыми у Грузии действует соглашение о свободной торговле.Грузия и Китай установили стратегическое партнерство – все детали >>В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.Грузия укрепила позиции на международной экономической карте – Вольский >>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, экономика, китай, си цзиньпин, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, экономика, китай, си цзиньпин, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии дал интервью гостелевидению Китая – основные тезисы
22:49 11.08.2023 (обновлено: 23:13 11.08.2023)
Глава правительства предложил китайским компаниям открыть в Грузии филиалы и фабрики отборочного производства
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузия имеет уникальное геостратегическое положение и соединяет Восток с Западом, заявил премьер министр страны в интервью Центральному телевидению Китая CCTV.
Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства.
Премьер отметил, что правительство Грузии сосредоточено на мире, "мы хотим стабильности и процветания для нашего народа, поэтому мы будем проводить прагматичную, конструктивную политику".
"У нас есть полное понимание, как повысить производительность среднего коридора, пропускную способность железных дорог, портов, другой инфраструктуры", – заявил Гарибашвили.
В частности, премьер отметил, что правительство Грузии хочет начать строительство нового международного аэропорта мирового класса, где китайские авиакомпании смогут иметь терминалы и другие объекты.
Кроме того, глава правительства предложил китайским компаниям открыть в Грузии филиала и фабрики отборочного производства, а потом экспортировать товары без налоговых барьеров в страны Евросоюза, с которыми у Грузии действует соглашение о свободной торговле.
В рамках визита в Китай Ираклий Гарибашвили встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень и страны устанавливают стратегическое партнерство.
По словам Си Цзиньпина, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.