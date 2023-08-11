https://sputnik-georgia.ru/20230811/primety-na-medovyy-spas-2023-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-281144863.html

Приметы на Медовый Спас 2023: что нельзя делать в праздник?

Приметы на Медовый Спас 2023: что нельзя делать в праздник?

Медовый Спас – древнейший праздник, с которым связано много примет и запретов 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T21:43+0400

2023-08-11T21:43+0400

2023-08-11T21:43+0400

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медовый спас

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Что нельзя делать на Медовый Спас: о приметах и запретах древнего праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать В Медовый Спас нельзя венчаться, так как праздник отмечают в первый день Успенского поста, который готовит верующих к торжеству Успения Пресвятой Богородицы. Следовательно, в Медовый Спас верующим, соблюдающим пост, нельзя есть мясные, молочные и рыбные продукты. В праздник нельзя участвовать в шумных торжествах и увеселительных мероприятиях, распивать алкоголь, курить, а также завидовать, ругаться и скандалить. В Медовый Спас нельзя желать зла кому-либо и вспоминать врагов – это плохая примета, привлекающая в дом неприятности. По народным приметам, чтобы избежать проблем, в Медовый Спас нельзя делать ремонт в доме и любую другую работу по хозяйству. Приметы праздника По приметам женщинам в Медовый Спас прощаются все грехи – нужно просто пойти на исповедь и молить с чистым сердцем Бога о прощении. Есть примета, что целый год куры будут нести только крупные яйца, если напоить их в Медовый Спас освященной водой. По приметам заветное желание непременно сбудется, если его загадать перед тем, как съесть первую ложку освященного меда. Сеять освященные семена на Медовый Спас – хорошая примета, урожай зерновых будет богатым. Выпечка получится вкусной, если собрать мак на Медовый Спас, а если девушка подсыплет любимому в праздник горстку мака в карман – это примета, что она для него всегда будет единственной и желанной. По народным приметам кожа девушки будет свежей и румяной, если она умоется росой, собранной с лепестков роз на Медовый Спас, а мужчина, бескорыстно наколовший дров в праздник для одинокой женщины, не будет знать горя и голода. Хорошая примета – промочить ноги или упасть на Медовый Спас в лужу, она означает скорую прибыль, а если стаи птиц 14 августа начинают улетать на юг – значит, зима скоро наступит. По приметам рожь лучше сеять рано, если ягоды малины на Медовый Спас крупные, а если мелкие, то посев желательно отложить. Хорошая примета, обещающая счастье, – рассыпать в Медовый Спас невзначай в лесу корзинку с малиной, а также если в храм залетит птица во время богослужения. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230714/kakogo-chisla-medovyy-spas-2023-data-drevnego-prazdnika-279553988.html

https://sputnik-georgia.ru/20230808/medovyy-spas-2023-traditsii-i-obychai-drevnego-prazdnika-281037533.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников, медовый спас