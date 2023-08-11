https://sputnik-georgia.ru/20230811/prirodnye-ugrozy-i-kachestvo-uchastka-rikoti-trassy-vostok-zapad-otvet-minregionov-281142634.html

Природные угрозы и качество участка Рикоти трассы Восток-Запад: ответ Минрегионов

Природные угрозы и качество участка Рикоти трассы Восток-Запад: ответ Минрегионов

Все этапы строительства, от выбора компании до заключения соглашения, согласовываются и подтверждаются международными финансовыми организациями, сообщили в... 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T20:40+0400

2023-08-11T20:40+0400

2023-08-11T20:40+0400

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всемирный банк

европейский инвестиционный банк

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Во время строительства трассы Восток-Запад на участке Рикотского перевала строго контролируется качество работ и исключаются все угрозы, в том числе оползни, говорится в информации министерства регионального развития и инфраструктуры в ответ на запрос депутатов. На фоне трагедии на курорте Шови с вопросом о безопасности строящейся дороги на Рикоти, являющейся часть автомагистрали Восток-Запад, обратились депутаты, бывшие члены "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе и Роман Гоциридзе. По данным министерства, международные компании проверяют все постройки. "Прием любых работ и оплата происходят только после проверки надзорной компании и ее подтверждения", – отмечается в информации. В то же время Минрегионов указывает, что в случае выявления недостатков при строительстве их исправление также контролирует и планирует надзорная компания, при этом оплата за исправление недочетов входит в сумму изначального контракта со строительной компанией. При этом в министерстве объяснили, что все этапы строительства, от выбора компании до заключения соглашения, согласовываются и подтверждаются международными финансовыми организациями. Ложь и клевета! Министр о безопасности главной автомагистрали Грузии на Рикоти >>"В соответствие с регуляциями международных финансовых институтов, если претендент находится под санкциями, он не правомочен принять участие и представить тендерное предложение, а также не может быть выбранным и получить контракт", – отмечается в информации. При этом, по информации Минрегионов, каждая компания оценивается по международным критериям, в том числе по годовому обороту строительства, опыту осуществления подобных проектов и квалификации работников. Опасные участки трассы Восток-Запад Одним из вызывающих опасения населения участком дороги является 169 километр автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, где в июне в нескольких местах развились оползневые процессы. Минрегионов объясняет, что очаги оползня находятся не на строящемся участке дороги, а в 200 метрах от действующей трассы, проложенной еще в прошлом веке. По данным министерства, на основании наблюдения специалистов на действующей дороге уже ввели специальный режим, чтобы исключить угрозу трагедии Кроме того, уже запланированы и осуществляются работы по укреплению склона. Что касается второго опасного участка трассы Восток-Запад, Самтредия Григолети, где в феврале 2023 года обрушилась часть строящегося моста, по данным министерства, там продолжают работать специалисты, и решение будет принято только после их заключения. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте, Франция, и заканчивается в Иркештаме, Киргизия. В Грузии Е60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. Оппозиция спекулирует темой строительных работ на перевале Рикоти – депутат >>Обновление и строительство грузинского участка трассы осуществляется при финансовой поддержке таких международных банков, как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский инвестиционный банк. Автомагистралью Восток-Запад перевозится более 60% внешних грузов. Улучшение указанной магистрали очень важно для превращения Грузии в транспортный и логистический хаб, что будет содействовать развитию торговых отношений, с одной стороны, с Центральной Азией и Дальним Востоком, с другой – с Турцией и Европой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, политика, экономика, рикотский перевал, хатия деканоидзе, роман гоциридзе, всемирный банк, европейский инвестиционный банк, министерство инфраструктуры и регионального развития