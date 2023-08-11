https://sputnik-georgia.ru/20230811/v-kutaisi-zakryli-metallurgicheskiy-zavod-281138516.html

В Кутаиси закрыли металлургический завод

В Кутаиси закрыли металлургический завод

Компания осуществляла деятельность с нарушениями правил, без использования необходимых устройств, из-за чего нанесла ущерб окружающей среде 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T17:06+0400

2023-08-11T17:06+0400

2023-08-11T17:19+0400

грузия

новости

происшествия

кутаиси

департамент природоохранного надзора

загрязнение воздуха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23910/46/239104634_89:0:3749:2059_1920x0_80_0_0_d258f72dafbbc24e2395dd53cbeab2bd.jpg

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. У металлургического завода "Амбикон стилс" в Кутаиси на западе Грузии из-за выявленных нарушений больше нет права на продолжение рабочей деятельности, сообщает пресс-служба Департамента по надзору за окружающей средой Грузии. Сотрудники Департамента не раз осуществили инспектирование на этом заводе и выявили не одно нарушение. Компания продолжала деятельность с нарушениями правил, без использования необходимых устройств, из-за чего нанесла ущерб окружающей среде, что, в свою очередь, негативно влияет на здоровье людей. Воздух в центральной зоне Грузии станет чище >>На основе протоколов, составленных сотрудниками департамента, суд Кутаиси неоднократно признал "Амбикон стилс" правонарушителем. В 2019 году Кутаисский суд обязал компанию выплатить штраф в размере 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов) за нанесение ущерба окружающей среде. В 2021 году суд оштрафовал компанию на 15 тысяч лари (5,7 тысячи долларов), а в 2022 году – на 45 тысяч лари (17,2 тысячи долларов). Компании каждый раз давали разумный срок для улучшения условий и искоренения нарушений. Однако компания не заботилась о том, чтобы исправить существующие проблемы. Качество воздуха в Грузии – известны результаты последнего мониторинга >>Соответствующие ведомства министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии активно работают с бизнес-сектором, чтобы они смогли эффективно работать, что важно для экономического продвижения страны. Но в то же время компании обязаны выполнять определенные законом требования для максимального сокращения негативного воздействия на окружающую среду. Защита окружающей среды от вредных выбросов и создание безопасной среды для человека является приоритетом ведомства. По этой причине инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой регулярно контролируют действующие в стране предприятия и соответствующе реагируют на каждое правонарушение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, кутаиси, департамент природоохранного надзора, загрязнение воздуха