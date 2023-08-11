https://sputnik-georgia.ru/20230811/v-kutaisi-zakryli-metallurgicheskiy-zavod-281138516.html
В Кутаиси закрыли металлургический завод
В Кутаиси закрыли металлургический завод
Компания осуществляла деятельность с нарушениями правил, без использования необходимых устройств, из-за чего нанесла ущерб окружающей среде 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T17:06+0400
2023-08-11T17:06+0400
2023-08-11T17:19+0400
грузия
новости
происшествия
кутаиси
департамент природоохранного надзора
загрязнение воздуха
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. У металлургического завода "Амбикон стилс" в Кутаиси на западе Грузии из-за выявленных нарушений больше нет права на продолжение рабочей деятельности, сообщает пресс-служба Департамента по надзору за окружающей средой Грузии. Сотрудники Департамента не раз осуществили инспектирование на этом заводе и выявили не одно нарушение. Компания продолжала деятельность с нарушениями правил, без использования необходимых устройств, из-за чего нанесла ущерб окружающей среде, что, в свою очередь, негативно влияет на здоровье людей. Воздух в центральной зоне Грузии станет чище >>На основе протоколов, составленных сотрудниками департамента, суд Кутаиси неоднократно признал "Амбикон стилс" правонарушителем. В 2019 году Кутаисский суд обязал компанию выплатить штраф в размере 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов) за нанесение ущерба окружающей среде. В 2021 году суд оштрафовал компанию на 15 тысяч лари (5,7 тысячи долларов), а в 2022 году – на 45 тысяч лари (17,2 тысячи долларов). Компании каждый раз давали разумный срок для улучшения условий и искоренения нарушений. Однако компания не заботилась о том, чтобы исправить существующие проблемы. Качество воздуха в Грузии – известны результаты последнего мониторинга >>Соответствующие ведомства министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии активно работают с бизнес-сектором, чтобы они смогли эффективно работать, что важно для экономического продвижения страны. Но в то же время компании обязаны выполнять определенные законом требования для максимального сокращения негативного воздействия на окружающую среду. Защита окружающей среды от вредных выбросов и создание безопасной среды для человека является приоритетом ведомства. По этой причине инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой регулярно контролируют действующие в стране предприятия и соответствующе реагируют на каждое правонарушение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кутаиси, департамент природоохранного надзора, загрязнение воздуха
грузия, новости, происшествия, кутаиси, департамент природоохранного надзора, загрязнение воздуха
В Кутаиси закрыли металлургический завод
17:06 11.08.2023 (обновлено: 17:19 11.08.2023)
Компания осуществляла деятельность с нарушениями правил, без использования необходимых устройств, из-за чего нанесла ущерб окружающей среде
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. У металлургического завода "Амбикон стилс" в Кутаиси на западе Грузии из-за выявленных нарушений больше нет права на продолжение рабочей деятельности, сообщает пресс-служба Департамента по надзору за окружающей средой Грузии.
Сотрудники Департамента не раз осуществили инспектирование на этом заводе и выявили не одно нарушение.
Компания продолжала деятельность с нарушениями правил, без использования необходимых устройств, из-за чего нанесла ущерб окружающей среде, что, в свою очередь, негативно влияет на здоровье людей.
На основе протоколов, составленных сотрудниками департамента, суд Кутаиси неоднократно признал "Амбикон стилс" правонарушителем. В 2019 году Кутаисский суд обязал компанию выплатить штраф в размере 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов) за нанесение ущерба окружающей среде.
В 2021 году суд оштрафовал компанию на 15 тысяч лари (5,7 тысячи долларов), а в 2022 году – на 45 тысяч лари (17,2 тысячи долларов). Компании каждый раз давали разумный срок для улучшения условий и искоренения нарушений. Однако компания не заботилась о том, чтобы исправить существующие проблемы.
Соответствующие ведомства министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии активно работают с бизнес-сектором, чтобы они смогли эффективно работать, что важно для экономического продвижения страны. Но в то же время компании обязаны выполнять определенные законом требования для максимального сокращения негативного воздействия на окружающую среду.
Защита окружающей среды от вредных выбросов и создание безопасной среды для человека является приоритетом ведомства. По этой причине инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой регулярно контролируют действующие в стране предприятия и соответствующе реагируют на каждое правонарушение.