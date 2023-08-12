https://sputnik-georgia.ru/20230812/kamnepad-na-kurorte-shovi-ne-neset-ugrozy--spetsialisty-281153921.html

Камнепад на курорте Шови не несет угрозы – специалисты

Камнепад на курорте Шови не несет угрозы – специалисты

После масштабной стихии такие события ожидаемы, утверждают эксперты 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T16:47+0400

2023-08-12T16:47+0400

2023-08-12T16:47+0400

шови

оползень в шови

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

происшествия

рача-лечхуми и квемо сванети

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Камнепад на курорте Шови, где десять дней назад сошел оползень, не представляет угрозы, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. О сходе камнепада в русле реки Бубисцкали, неподалеку от эпицентра стихийного бедствия, произошедшего 3 августа на курорте Шови, сообщил губернатор Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. Поисковые работы в Шови после схода оползня 3 августа идут уже десятый день. Живая сила и спецтехника работают уже в десяти местах. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам. К этому времени обнаружены останки 24 человек, пропавшими без вести считаются 9 человек. Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья.Политическая истерия – спикер парламента Грузии о создании комиссии по трагедии в Шови>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

рача-лечхуми и квемо сванети

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шови, оползень в шови, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, происшествия, рача-лечхуми и квемо сванети