https://sputnik-georgia.ru/20230812/tragediya-v-shovi-na-meste-stikhiynogo-bedstviya-zafiksirovan-kamnepad-281153018.html
Трагедия в Шови: на месте стихийного бедствия зафиксирован камнепад
Трагедия в Шови: на месте стихийного бедствия зафиксирован камнепад
Это характерно после подобного стихийного бедствия, утверждают специалисты 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T14:20+0400
2023-08-12T14:20+0400
2023-08-12T14:58+0400
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происшествия
национальное агентство окружающей среды
оползень в шови
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Камнепад был зафиксирован в русле реки Буба неподалеку от эпицентра стихийного бедствия на курорте Шови, заявил губернатор Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл 3 августа грузинский курорт Шови, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины. Погибли, по последним данным, 24 человека. Поисковые работы после схода оползня идут уже десятый день. К этому времени обнаружены останки 24 человек, пропавшими без вести считаются 9 человек. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам.Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья.Политическая истерия – спикер парламента Грузии о создании комиссии по трагедии в Шови>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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шови, новости, грузия, происшествия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови
шови, новости, грузия, происшествия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови
Трагедия в Шови: на месте стихийного бедствия зафиксирован камнепад
14:20 12.08.2023 (обновлено: 14:58 12.08.2023)
Это характерно после подобного стихийного бедствия, утверждают специалисты
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Камнепад был зафиксирован в русле реки Буба неподалеку от эпицентра стихийного бедствия на курорте Шови, заявил губернатор Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе.
Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл 3 августа грузинский курорт Шови, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины. Погибли, по последним данным, 24 человека. Поисковые работы после схода оползня идут уже десятый день.
"Поздно ночью в русле реки Бубисцкали был зафиксирован камнепад. Как говорят специалисты, это характерно после подобного стихийного бедствия. Из-за того что ночью была плохая видимость, работы приостановили, а утром специалисты Нацагентства окружающей среды проверили ущелье дронами и вертолетами и установили, что значительного камнепада не было, следовательно, работы с утра возобновились", – сказал Маргвелидзе.
К этому времени обнаружены останки 24 человек, пропавшими без вести считаются 9 человек.
Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.
Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).