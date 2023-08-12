https://sputnik-georgia.ru/20230812/tragediya-v-shovi-na-meste-stikhiynogo-bedstviya-zafiksirovan-kamnepad-281153018.html

Трагедия в Шови: на месте стихийного бедствия зафиксирован камнепад

Трагедия в Шови: на месте стихийного бедствия зафиксирован камнепад

Это характерно после подобного стихийного бедствия, утверждают специалисты 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T14:20+0400

2023-08-12T14:20+0400

2023-08-12T14:58+0400

шови

новости

грузия

происшествия

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/05/280959305_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_72b3b1581c5edb16eba03ac867e457a7.jpg

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Камнепад был зафиксирован в русле реки Буба неподалеку от эпицентра стихийного бедствия на курорте Шови, заявил губернатор Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. Огромный оползень (миллионы кубометров земли) накрыл 3 августа грузинский курорт Шови, основанный в 20-х годах XX века, уничтожив все на своем пути: коттеджи, деревья, машины. Погибли, по последним данным, 24 человека. Поисковые работы после схода оползня идут уже десятый день. К этому времени обнаружены останки 24 человек, пропавшими без вести считаются 9 человек. Главной территорией для поисков все еще остается территория коттеджей и дорога, ведущая к кислым водам.Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья.Политическая истерия – спикер парламента Грузии о создании комиссии по трагедии в Шови>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в ущелье реки Бубисцкали не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

шови, новости, грузия, происшествия, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови