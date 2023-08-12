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Турцию трясет: два землетрясения за 10 минут произошло на востоке страны

Турцию трясет: два землетрясения за 10 минут произошло на востоке страны

Очаг землетрясений залегал на глубине до 7 км 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T19:41+0400

2023-08-12T19:41+0400

2023-08-12T19:41+0400

землетрясение

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Сразу два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,5 в период за 10 минут произошли на востоке Турции, в провинции Малатья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).По информации организации, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 16:39 и 16:40 по местному времени, находился в районе Ешилюрт.В Турции произошло землетрясение >>>Очаг землетрясений залегал на глубине до 7 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Ранее, в субботу, землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано на юге страны, в провинции Адана. Подземные толчки зарегистрированы в районе Саимбейли в 12:42 по местному времени (13:42 по тбл). Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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