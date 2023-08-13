https://sputnik-georgia.ru/20230813/ekonomika-turizm-i-investitsii---parlamentarii-gruzii-proveli-vstrechi-v-izraile-281193978.html

Экономика, туризм и инвестиции – парламентарии Грузии провели встречи в Израиле

Экономика, туризм и инвестиции – парламентарии Грузии провели встречи в Израиле

В кнессете планируется проведение специальных слушаний по экономическому развитию и инвестиций в Грузию 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T16:03+0400

2023-08-13T16:03+0400

2023-08-13T16:50+0400

грузия

новости

экономика

политика

израиль

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0d/281193805_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9f959f706fc2c20b3a32509b5fb3cc3c.jpg

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Вопросы трудоустройства граждан Грузии в Израиле, сотрудничество в сфере туризма и экономики обсудили на встрече делегации парламентов Грузии и Израиля, сообщает пресс-служба законодательного органа. Группа дружбы парламента Грузии во главе с депутатом Гиви Микабадзе находилась в Израиле в течение четырех дней в рамках официального визита. Члены группы встретились со спикером Кнессета Амиром Охана. Особое внимание на встречах было уделено сотрудничеству двух стран в сфере туризма и экономики. Израильская сторона поддержала предложение председателя комитета по отраслевой экономике и экономической политике Давида Сонгулашвили об организации совместного бизнес-форума и проведение специальных слушаний в комитете Кнессета по экономическому развитию и инвестиций в Грузию. Когда Грузия и Израиль начнут переговоры по свободной торговле? >>Спикер Кнессета подтвердил грузинской стороне, что в начале сентября этого года посетит Грузию с официальным визитом. Члены парламентской делегации также посетили порт Ашдод, являющийся побратимом города Батуми, и встретились с мэром города Йехиэлем Ласри. Грузинская сторона проинформировала принимающую сторону о новом проекте порта Анаклиа. Была высказана инициатива о побратимстве Гурджаани и Сигнахи с израильскими городами.Грузия и Израиль углубляют сотрудничество в сфере туризма >>Грузинскую парламентскую делегацию принял Патриарх Иерусалимский и всея Палестины Святейший Феофил Третий. Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, политика, израиль, туризм