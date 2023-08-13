https://sputnik-georgia.ru/20230813/otbor-na-evro-2024-prodazha-biletov-na-match-gruziya--ispaniya-nachnetsya-15-avgusta-281194684.html
Отбор на Евро-2024: продажа билетов на матч Грузия-Испания начнется 15 августа
Отбор на Евро-2024: продажа билетов на матч Грузия-Испания начнется 15 августа
Сборная Грузии 8 сентября сыграет на "Динамо Арене" с командой Испании. Начало матча в 20:00 13.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-13T18:18+0400
2023-08-13T18:18+0400
2023-08-13T18:31+0400
грузия
новости
спорт
испания
динамо арена
продажа билетов
футбол
сборная грузии по футболу
федерация футбола грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278827767_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_881e6a9578daa90c966c95b9f25a7236.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Онлайн-продажа билетов на матч футбольных сборных Грузии и Испании в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2024 начнется в 12:00 15 августа, сообщили в Федерации футбола Грузии. Сборная Грузии 8 сентября сыграет на "Динамо Арене" с командой Испании. Начало матча в 20:00. В отборочном турнире Евро-2024 сборная Грузии играет в группе А с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром. Пока не сообщается какое количество билетов остается в продаже. Дело в том, что 9 августа онлайн-портал TKT.GE без предупреждения начала продажу билетов на матч сборных. Через какое-то время продажа была приостановлена, а в компании заявили, что "это произошло по ошибке". Футбольная сборная Грузии попала в топ-35 самых дорогих команд мира >>При этом, проданные билеты назад возвращать не стали. Стоимость билетов от 10 до 50 лари (3,8-19 долларов). Сборная Грузии по футболу в отборочном турнире Евро-2024 набрала четыре очка, выиграв у Кипра, сыграв в ничью, и уступила Шотландии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/15/278827767_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f3bfda3eff6591da844fbce236710c9c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, испания, динамо арена, продажа билетов, футбол, сборная грузии по футболу, федерация футбола грузии
грузия, новости, спорт, испания, динамо арена, продажа билетов, футбол, сборная грузии по футболу, федерация футбола грузии
Отбор на Евро-2024: продажа билетов на матч Грузия-Испания начнется 15 августа
18:18 13.08.2023 (обновлено: 18:31 13.08.2023)
Сборная Грузии 8 сентября сыграет на "Динамо Арене" с командой Испании. Начало матча в 20:00
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Онлайн-продажа билетов на матч футбольных сборных Грузии и Испании в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2024 начнется в 12:00 15 августа, сообщили в Федерации футбола Грузии.
Сборная Грузии 8 сентября сыграет на "Динамо Арене" с командой Испании. Начало матча в 20:00. В отборочном турнире Евро-2024 сборная Грузии играет в группе А с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром.
Пока не сообщается какое количество билетов остается в продаже. Дело в том, что 9 августа онлайн-портал TKT.GE без предупреждения начала продажу билетов на матч сборных. Через какое-то время продажа была приостановлена, а в компании заявили, что "это произошло по ошибке".
При этом, проданные билеты назад возвращать не стали. Стоимость билетов от 10 до 50 лари (3,8-19 долларов).
Сборная Грузии по футболу в отборочном турнире Евро-2024 набрала четыре очка, выиграв у Кипра, сыграв в ничью, и уступила Шотландии.