https://sputnik-georgia.ru/20230813/otbor-na-evro-2024-prodazha-biletov-na-match-gruziya--ispaniya-nachnetsya-15-avgusta-281194684.html

Отбор на Евро-2024: продажа билетов на матч Грузия-Испания начнется 15 августа

Отбор на Евро-2024: продажа билетов на матч Грузия-Испания начнется 15 августа

Сборная Грузии 8 сентября сыграет на "Динамо Арене" с командой Испании. Начало матча в 20:00 13.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Онлайн-продажа билетов на матч футбольных сборных Грузии и Испании в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2024 начнется в 12:00 15 августа, сообщили в Федерации футбола Грузии. Сборная Грузии 8 сентября сыграет на "Динамо Арене" с командой Испании. Начало матча в 20:00. В отборочном турнире Евро-2024 сборная Грузии играет в группе А с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром. Пока не сообщается какое количество билетов остается в продаже. Дело в том, что 9 августа онлайн-портал TKT.GE без предупреждения начала продажу билетов на матч сборных. Через какое-то время продажа была приостановлена, а в компании заявили, что "это произошло по ошибке". Футбольная сборная Грузии попала в топ-35 самых дорогих команд мира >>При этом, проданные билеты назад возвращать не стали. Стоимость билетов от 10 до 50 лари (3,8-19 долларов). Сборная Грузии по футболу в отборочном турнире Евро-2024 набрала четыре очка, выиграв у Кипра, сыграв в ничью, и уступила Шотландии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, испания, динамо арена, продажа билетов, футбол, сборная грузии по футболу, федерация футбола грузии