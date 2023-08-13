https://sputnik-georgia.ru/20230813/prestupnost-v-gruzii-v-2023-godu-samye-rasprostranennye-narusheniya-zakona-281163153.html
Преступность в Грузии в 2023 году: самые распространенные нарушения закона
Преступность в Грузии в 2023 году: самые распространенные нарушения закона
Из общего числа зафиксированных преступлений уже раскрыто 61,8% 13.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-13T09:01+0400
2023-08-13T09:01+0400
2023-08-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2023 года, составляет 27,1 тысячи, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах МВД. Из общего числа зафиксированных преступлений уже раскрыто 61,8%. При этом лучше всего раскрываются преступления, связанные с наркотиками, с нарушением прав человека, а также военные преступления. Самые распространенные преступления Наиболее распространенным преступлением в Грузии остается воровство. За первый квартал 2023 года было зафиксировано 7,4 тысячи краж, при этом 510 из них были из квартир, а 2 тысячи – из складов или стоянок. На втором месте среди самых распространенных нарушений закона в Грузии преступления, связанные с наркотиками. Мужчина ранил бывшую жену в Рустави >>>В период с 1 января по 30 июня было зафиксировано 2,8 тысячи таких преступлений, из которых 1,9 тысячи связаны с незаконным хранением и оборотом наркотических веществ. При этом за шесть месяцев было выявлено 283 факта незаконной реализации наркотиков. Еще 628 уголовных дел связаны с марихуаной, хранение и приобретение которой не для личных целей остается в Грузии уголовным преступлением. На третьем месте среди самых распространенных преступлений в Грузии оказалось семейное насилие. Всего в указанный период полиция зафиксировала около 2,2 тысячи таких фактов. Четыре силовика уличены в насилии – спецслужба Грузии ведет расследование >>>В десятку самых часто встречающихся в Грузии нарушений закона также входят транспортные преступления, угрозы, насилие, доведение до самоубийства, нанесение легкого вреда здоровью, мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Кроме того, в Грузии за первое полугодие 2023 года зафиксировано: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тюрьма, грузия, новости, общество, преступность в грузии, мвд грузии
тюрьма, грузия, новости, общество, преступность в грузии, мвд грузии
Преступность в Грузии в 2023 году: самые распространенные нарушения закона
Из общего числа зафиксированных преступлений уже раскрыто 61,8%
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2023 года, составляет 27,1 тысячи, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах МВД.
Из общего числа зафиксированных преступлений уже раскрыто 61,8%. При этом лучше всего раскрываются преступления, связанные с наркотиками, с нарушением прав человека, а также военные преступления.
Самые распространенные преступления
Наиболее распространенным преступлением в Грузии остается воровство. За первый квартал 2023 года было зафиксировано 7,4 тысячи краж, при этом 510 из них были из квартир, а 2 тысячи – из складов или стоянок.
На втором месте среди самых распространенных нарушений закона в Грузии преступления, связанные с наркотиками.
В период с 1 января по 30 июня было зафиксировано 2,8 тысячи таких преступлений, из которых 1,9 тысячи связаны с незаконным хранением и оборотом наркотических веществ. При этом за шесть месяцев было выявлено 283 факта незаконной реализации наркотиков.
Еще 628 уголовных дел связаны с марихуаной, хранение и приобретение которой не для личных целей остается в Грузии уголовным преступлением.
На третьем месте среди самых распространенных преступлений в Грузии оказалось семейное насилие. Всего в указанный период полиция зафиксировала около 2,2 тысячи таких фактов.
В десятку самых часто встречающихся в Грузии нарушений закона также входят транспортные преступления, угрозы, насилие, доведение до самоубийства, нанесение легкого вреда здоровью, мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.
Кроме того, в Грузии за первое полугодие 2023 года зафиксировано:
35 убийств (из них 15 при отягчающих обстоятельствах)
37 случаев незаконного лишения свободы
8 случаев торговли людьми
7 случаев торговли ребенком
228 преступлений чиновников.