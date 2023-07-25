https://sputnik-georgia.ru/20230725/chetyre-silovika-ulicheny-v-nasilii--spetssluzhba-gruzii-vedet-rassledovanie-280290781.html

Четыре силовика уличены в насилии – спецслужба Грузии ведет расследование

Четыре силовика уличены в насилии – спецслужба Грузии ведет расследование

В основном среди обвиняемых сотрудники департамента охранной полиции МВД Грузии 25.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-25T17:02+0400

2023-07-25T17:02+0400

2023-07-25T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Четверо сотрудников правоохранительных органов Грузии были уличены в насильственных преступлениях Специальной следственной службой в июне-июле 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства. Было установлено, что сотрудник департамента охраны сухопутной границы погранполиции МВД Грузии 11 мая 2023 года в Тбилиси из мести нанес физическое оскорбление потерпевшему гражданину. В частности, он ударил его пистолетом по голове, угрожал убить лежащего на земле и продолжал наносить ему физические оскорбления, в результате чего потерпевший получил легкие телесные повреждения. Прокуратура Грузии предъявила указанному лицу обвинение в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью и угрозах. Стрельба в заповеднике Вашловани – задержан сотрудник погранполиции МВД Грузии>>Кроме того, уличен в преступлении и задержан сотрудник департамента охранной полиции МВД. Как оказалось, задержанный в период с 2017 по 2023 систематически оскорблял и унижал свою бывшую жену "на почве нетерпимости" по половому признаку. Также в мае 2023 года он угрожал лишить ее жизни. Прокуратура Грузии предъявила правоохранителю обвинения в домашнем насилии и угрозах. В совершении преступления уличен еще один сотрудник Департамента охранной полиции МВД Грузии, который 4 апреля 2023 года в Тбилиси из-за словесной перепалки нанес физическое оскорбление гражданину. Он ударил потерпевшего огнестрельным оружием в лоб, в результате чего мужчина получил различные телесные повреждения. Прокуратура Грузии предъявила указанному лицу обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Три силовика уличены в насилии – спецслужба Грузии ведет расследование>>Еще один сотрудник департамента охранной полиции также был уличен в преступлении Специальной следственной службой. Выяснилось, что 16 марта 2023 года в Тбилиси во время ссоры он нанес потерпевшему легкие телесные повреждения. Помимо этого, 17 мая 2023 года он угрожал убить свою знакомую из огнестрельного оружия и повредил автомобиль потерпевшей. Прокуратура Грузии предъявила ему обвинение в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью, угрозах и порче имущества. Специальная следственная служба интенсивно продолжает расследование жестокого обращения и других насильственных преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. В результате работы Специальной следственной службы 40 сотрудников правоохранительных органов уличены в насильственных преступлениях и неправомерном обращении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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