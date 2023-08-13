https://sputnik-georgia.ru/20230813/vertolet-ne-velosiped--glava-mvd-gruzii-o-situatsii-so-spasatelnoy-aviatsiey-281198125.html

Вертолет не велосипед – глава МВД Грузии о ситуации со спасательной авиацией

Вертолет не велосипед – глава МВД Грузии о ситуации со спасательной авиацией

Глава МВД провел параллель с трагедией в Гудаури летом 2022 года, когда пилоты рискнули и вылетели спасть парапланериста в ночное время. Попытка завершилась... 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T23:18+0400

2023-08-13T23:18+0400

2023-08-13T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Вертолет – не велосипед и не автомобиль, чтобы на него сесть и сразу поехать, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, который прибыл в зону стихийного бедствия в Шови. Вопрос наличия вертолетов в Грузии стал актуален на фоне трагедии на курорте Шови. Власти Грузии уверяют, что те два вертолета, которыми располагает страна, справились со своей задачей, так как не месте более важна была работа дронов с тепловизорами. Часть оппозиции утверждает, что вертолеты не должны были прекращать поиски людей в ночное время и вообще прибыли на место с опозданием. Кроме того, по словам министра, сложными были и метеоусловия. "Они почти два часа обходили облака, чтобы влететь в ущелье. Вертолет все-таки прилетел, поработали посредине, на острове, где находились 70 человек и перевели их в безопасное место", – сказал Гомелаури. По словам министра, на месте находились уже и полицейские. У оставшихся в зоне стихийного бедствия была еда и их решили вывести уже утром, так как работа вертолетов в районе стихийного бедствия в ночное время была рискованной. Глава МВД провел параллель с трагедией в Гудаури летом 2022 года, когда пилоты рискнули и вылетели спасть парапланериста в ночное время. Попытка завершилась трагедией, погибли все восемь человек, находившиеся на борту. "Возможно, вертолет мог упасть. Риск, ночью не такое видение, ущелье, есть гора, деревья, и может что-то задеть так, что, к сожалению, и произошло в Казбеги, Гудаури. Там пилоты пошли на риск, так как человек был жив. Однако случилась беда", – заявил министр. Как подчеркнул министр, всего у Грузии шесть вертолетов, три новых вертолета купили у Франции и первый из них должен прибыть в марте. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По словам министра, на данный момент вертолеты в стране полностью исправны. "Мы купили вертолеты, пилотам нужно обучение и переподготовка и т. д. Это те же вертолеты, только они новые, то же самое можно сделать и с имеющимися. Имеющиеся вертолеты технически исправны во всех отношениях. Ни один пилот не взлетит, если не все исправно", – заявил Гомелаури. МВД Грузии в 2022 году оформило контракт с французской компанией Airbus Helicopters на приобретение трех вертолетов для пограничной полиции стоимостью 26,5 миллиона евро. Грузия получит вертолеты поэтапно – спикер парламента >>Вертолеты модели H145 смогут выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные функции и будут полностью оснащены для тушения пожаров и горных спасательных работ. Согласно информации на сайте государственных закупок, первый вертолет Грузия получит через 17 месяцев после оформления контракта, второй – через 19 месяцев, а третий – через 20, но не позднее конца 2024 года. Вертолеты пограничной полиции используются в Грузии не только для охраны границ, но и для тушения пожаров и спасательных операций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, вахтанг гомелаури, шови, оползень в шови