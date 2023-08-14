https://sputnik-georgia.ru/20230814/drony-effektivnee-vertoletov---glava-mvd-gruzii-o-rabote-spasateley-na-kurorte-shovi-281217419.html

Дроны эффективнее вертолетов - глава МВД Грузии о работе спасателей на курорте Шови

Дроны эффективнее вертолетов - глава МВД Грузии о работе спасателей на курорте Шови

Оппозиционеры с первого же дня схода смертоносного оползня в Шови утверждают, что поисково-спасательная операция была неэффективной 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T14:58+0400

2023-08-14T14:58+0400

2023-08-14T14:58+0400

грузия

новости

шови

тбилиси

западная грузия

вахтанг гомелаури

ираклий кобахидзе

национальное агентство окружающей среды

оползень в шови

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0e/281215467_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_ed8580ee021fbac9b1e02aae4aa634e3.jpg

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Дроны с тепловизором эффективнее вертолетов с системой ночного видения, поэтому именно они использовались всю ночь в ходе поисково-спасательной операции после разрушительного оползня на высокогорном курорте Шови в Западной Грузии, заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури журналистам. Оппозиционеры с первого же дня схода смертоносного оползня в Шови, 3 августа, начали заявлять, что поисково-спасательная операция была неэффективной, так как вертолеты прибыли на место стихийного бедствия спустя три часа и не работали ночью. К этому времени известно, что найдены тела 24 человек и ведутся поиски еще девяти. Вертолеты Погранполиции работали на месте стихийного бедствия в течение около двух часов, а потом покинули территорию, так как из-за сложного горного рельефа опасно работать даже с системой ночного видения.Этим министр объяснил и то, что в первый день эвакуировали лишь часть спасенных в Шови людей. В целях безопасности эвакуацию приостановили до утра, а оставшихся 140 человек, включая детей доставили в безопасное место. Они были на склоне горы месте с полицейскими и спасателями. У них была еда и вода. "(Поисково-спасательная операция - ред.) не прекращалась. Дроны работали всю ночь", - заявил Гомелаури.Он подчеркнул, что не может быть и речи о том, что в зоне стихийного бедствия были пострадавшие и мы их не вывезли, потому что ночью не летал вертолет. Если бы ночью дроны обнаружили кого-то, то к этому месту обязательно направились спасатели со спецсредствами, а также с максимальной осторожностью был бы задействован вертолет. Что произошло в Шови? Часть оппозиции вновь требует создания следственной комиссии>>Об эффективности дронов заявил и председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. По его словам, эта техника способна идентифицировать и живых людей и погибших. Кобахидзе назвал спекуляцией разговоры о том, что в случае использования дополнительных ресурсов можно было спаси больше людей. Что касается того, почему вертолеты прилетели в Шови спустя три часа после стихийного бедствия, министр внутренних дел сказал, что была плохая погода и вертолеты два часа облетали облака, чтобы добраться до ущелья. Кроме того, чтобы поднять вертолеты в небо, нужна подготовительная работа. "Вертолет - это не велосипед и не машина, чтобы сесть и быстро понестись", - сказал Гомелаури. По его словам, вертолетом были вывезены 70 человек, которые оказались на островке в окружении оползня. Причины схода оползня в ШовиПричиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

тбилиси

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, шови, тбилиси, западная грузия, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, национальное агентство окружающей среды, оползень в шови