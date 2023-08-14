https://sputnik-georgia.ru/20230814/na-puti-k-stanovleniyu-transportnym-khabom--v-gruzii-utverdili-vosmiletnyuyu-strategiyu-281221824.html

На пути к становлению транспортным хабом – в Грузии утвердили восьмилетнюю стратегию

На пути к становлению транспортным хабом – в Грузии утвердили восьмилетнюю стратегию

Цель стратегии – развитие человеческого капитала в сфере транспорта и логистики в соответствии с требованиями и потребностями рынка труда 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T18:02+0400

2023-08-14T18:02+0400

2023-08-14T18:13+0400

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южно-кавказский транспортный коридор

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Национальную стратегию транспорта и логистики на 2023-2030 годы, направленную на содействие превращения страны в региональный транспортно-логистический хаб, утвердили на заседании правительства, сообщает пресс-служба администрации правительства. Кроме того, правительство утвердило и план действий новой стратегии на 2023-2024 годы. Стратегия включает в себя долгосрочное видение, цели и задачи по содействию превращения Грузии в региональный транспортно-логистический хаб. В документе особое внимание уделяется укреплению сектора логистики и повышению качества логистических услуг, а также обеспечению эффективного функционирования сфер автомобильного, железнодорожного, морского транспорта, гражданской авиации и повышению конкурентоспособности международных транспортных маршрутов. Из Китая в Казахстан – премьер Грузии обсудил в Алматы важность Среднего коридора >>В то же время цель стратегии – развитие человеческого капитала в сфере транспорта и логистики в соответствии с требованиями и потребностями рынка труда. Наряду с содействием грузовым перевозкам, приоритетным вопросом является развитие пассажирских перевозок. В ходе рассмотрения документа было подчеркнуто, что улучшение транспортной сети, повышение уровня транспортных услуг и безопасности крайне важны для удовлетворения потребностей мобильности и укрепления туристического потенциала Грузии. Стратегия подготовлена ​​Министерством экономики и устойчивого развития при поддержке Всемирного банка в сотрудничестве с соответствующими государственными ведомствами. Кроме того, было проведено несколько раундов общественных консультаций, по результатам которых большая часть полученных рекомендаций включена в окончательный вариант документа. Согласно постановлению правительства, также создана межведомственная комиссия по развитию транспортно-логистического сектора Грузии, которая будет координировать реализацию мер, определенных стратегией и соответствующим планом действий, и в то же время обеспечит эффективное реагирование на вызовы в сфере транспорта. В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что глобализация и растущие экономические связи с Европейским союзом создают уникальную возможность для полной интеграции Грузии в международную торговлю. Таким образом, транспортно-логистическая сфера должна сыграть одну из решающих ролей в этом процессе. Депутат: визит премьера в Китай поможет Грузии добиться цели – стать транспортным хабом >>Также было отмечено, что в этой связи особое значение имеет интеграция Грузии в транспортную систему Европейского Союза, что подразумевает внедрение европейских стандартов и улучшение транспортных связей. Как ранее заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили, развитие транспортной инфраструктуры является одним из главных приоритетов правительства Грузии, которое намерено превратить страну в транзитный коридор и логистический хаб – региональный центр, который сделает быстрые перевозки и коммуникации доступными для бизнеса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, правительство грузии, леван давиташвили, транспорт в грузии, южно-кавказский транспортный коридор