https://sputnik-georgia.ru/20230814/perspektivy-razvedeniya-golubiki-v-gruzii---prognoz-ekspertov-281200515.html
Перспективы разведения голубики в Грузии – прогноз экспертов
Перспективы разведения голубики в Грузии – прогноз экспертов
Доходы Грузии от экспорта голубики ежегодно удваивались и достигли 18,5 млн долларов в 2023 году 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T09:01+0400
2023-08-14T09:01+0400
2023-08-14T09:16+0400
грузия
экономика
новости
сельское хозяйство грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252207797_0:44:1866:1094_1920x0_80_0_0_59415a7f625d7734f8523f7e987e4d9d.jpg
ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн тонн по сравнению с четырьмя тоннами в 2023 году, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt&Taggart. В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии. Как говорится в документе, сектор голубики – молодая отрасль, которая сталкивается с проблемами. При этом ожидаемый рост производства в ближайшие 5-10 лет требует концентрации внимания на диверсификации экспортных рынков. Для решения этих проблем, по словам экспертов, производители должны уделять первоочередное внимание контролю качества, сроку годности и диверсификации экспортного рынка, а также инвестиции в холодильные камеры и другую инфраструктуру. Правительство Грузии продолжает помогать фермерам в разведении голубики >>Доходы от экспорта ежегодно удваивались и достигли 18,5 млн долларов в 2023 году. В количественном отношении экспорт голубики увеличился в 3 раза. А средняя экспортная цена за килограмм составляет 6,1 доллара. Мировые тенденции производства голубики Мировое производство голубики увеличивалось в среднем на 19,6% ежегодно в период с 2017 по 2021 год до 1,8 миллиарда килограммов, и, по прогнозам IBO, к 2025 году оно достигнет трех миллиардов килограммов. Доходы от экспорта голубики из Грузии выросли почти в два с половиной раза >>>Крупнейшие производители и потребители голубики США и Китай, а крупнейшие экспортеры – Перу, Чили, Испания, Канада и Нидерланды. Именно эти пять стран определяют экспортную цену во всем мире. Средняя экспортная цена выше, чем в среднем по миру, в течение января-июня, когда рынок заполнен в основном европейской голубикой, а с июля цены падают из-за поступления на рынок относительно дешевой голубики из Канады и Чили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252207797_175:0:1691:1137_1920x0_80_0_0_a207d55d96845a47ce6630c5202b400e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии
Перспективы разведения голубики в Грузии – прогноз экспертов
09:01 14.08.2023 (обновлено: 09:16 14.08.2023)
Доходы Грузии от экспорта голубики ежегодно удваивались и достигли 18,5 млн долларов в 2023 году
ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн тонн по сравнению с четырьмя тоннами в 2023 году, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt&Taggart.
В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии.
"Общая площадь садов голубики в Грузии, по данным на 2022 год, составляет две тысячи гектаров, а урожайность садов составляет 14,5 тонны с гектара, что ставит страну на седьмое место в мире", – говорится в исследовании.
Как говорится в документе, сектор голубики – молодая отрасль, которая сталкивается с проблемами. При этом ожидаемый рост производства в ближайшие 5-10 лет требует концентрации внимания на диверсификации экспортных рынков.
Для решения этих проблем, по словам экспертов, производители должны уделять первоочередное внимание контролю качества, сроку годности и диверсификации экспортного рынка, а также инвестиции в холодильные камеры и другую инфраструктуру.
Доходы от экспорта ежегодно удваивались и достигли 18,5 млн долларов в 2023 году.
В количественном отношении экспорт голубики увеличился в 3 раза. А средняя экспортная цена за килограмм составляет 6,1 доллара.
Мировые тенденции производства голубики
Мировое производство голубики увеличивалось в среднем на 19,6% ежегодно в период с 2017 по 2021 год до 1,8 миллиарда килограммов, и, по прогнозам IBO, к 2025 году оно достигнет трех миллиардов килограммов.
Крупнейшие производители и потребители голубики США и Китай, а крупнейшие экспортеры – Перу, Чили, Испания, Канада и Нидерланды. Именно эти пять стран определяют экспортную цену во всем мире.
Средняя экспортная цена выше, чем в среднем по миру, в течение января-июня, когда рынок заполнен в основном европейской голубикой, а с июля цены падают из-за поступления на рынок относительно дешевой голубики из Канады и Чили.