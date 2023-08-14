https://sputnik-georgia.ru/20230814/perspektivy-razvedeniya-golubiki-v-gruzii---prognoz-ekspertov-281200515.html

Перспективы разведения голубики в Грузии – прогноз экспертов

Перспективы разведения голубики в Грузии – прогноз экспертов

Доходы Грузии от экспорта голубики ежегодно удваивались и достигли 18,5 млн долларов в 2023 году 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T09:01+0400

2023-08-14T09:01+0400

2023-08-14T09:16+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн тонн по сравнению с четырьмя тоннами в 2023 году, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt&Taggart. В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджарии и Гурии. Как говорится в документе, сектор голубики – молодая отрасль, которая сталкивается с проблемами. При этом ожидаемый рост производства в ближайшие 5-10 лет требует концентрации внимания на диверсификации экспортных рынков. Для решения этих проблем, по словам экспертов, производители должны уделять первоочередное внимание контролю качества, сроку годности и диверсификации экспортного рынка, а также инвестиции в холодильные камеры и другую инфраструктуру. Правительство Грузии продолжает помогать фермерам в разведении голубики >>Доходы от экспорта ежегодно удваивались и достигли 18,5 млн долларов в 2023 году. В количественном отношении экспорт голубики увеличился в 3 раза. А средняя экспортная цена за килограмм составляет 6,1 доллара. Мировые тенденции производства голубики Мировое производство голубики увеличивалось в среднем на 19,6% ежегодно в период с 2017 по 2021 год до 1,8 миллиарда килограммов, и, по прогнозам IBO, к 2025 году оно достигнет трех миллиардов килограммов. Доходы от экспорта голубики из Грузии выросли почти в два с половиной раза >>>Крупнейшие производители и потребители голубики США и Китай, а крупнейшие экспортеры – Перу, Чили, Испания, Канада и Нидерланды. Именно эти пять стран определяют экспортную цену во всем мире. Средняя экспортная цена выше, чем в среднем по миру, в течение января-июня, когда рынок заполнен в основном европейской голубикой, а с июля цены падают из-за поступления на рынок относительно дешевой голубики из Канады и Чили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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