https://sputnik-georgia.ru/20230814/tragediya-v-shovi-glava-mvd-gruzii-mozhet-lishitsya-posta-281217682.html

Трагедия в Шови: глава МВД Грузии может лишится поста?

Трагедия в Шови: глава МВД Грузии может лишится поста?

Политологи не исключают, что глава МВД может стать "козлом отпущения" 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T15:21+0400

2023-08-14T15:21+0400

2023-08-14T15:22+0400

грузия

политика

аналитика

шови

вахтанг гомелаури

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури утверждает, что вопрос об его отставке с должности из-за событий на горном курорте Шови не рассматривается, и решение по этому поводу принимает премьер-министр Ираклий Гарибашвили и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Политолог Гия Хухашвили ранее написал в соцсети, что в интересах системы перенести вектор удара на Гомелаури, что может закончится его отставкой. Политолог не исключает, что глава МВД станет "козлом отпущения" и этим тема закончится. При этом он считает, что по большей вероятности Гомелаури вообще не принимал участия в процессе принятия решений. Часть оппозиции утверждает, что во время стихийного бедствия в Шови вертолеты не должны были прекращать поиски людей в ночное время и вообще прибыли на место с опозданием. Они также требуют создать комиссию по расследованию причин трагедии в Шови. "Пусть создают, я не могу сказать, чтобы не создавали, пусть делают что хотят. Здесь нечего расследовать", - отметил Гомелаури. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", а также партии "Лело для Грузии" и "Для народа". Уже известно что правящая партия не намерена поддержать вопрос создания следственной комиссии. В "Грузинской мечте" заявляют, что часть оппозиции пытается использовать трагедию в Шови в политических целях. Чем недовольна оппозиция? Вертолеты прибыли в Шови около 18:00 и работали до тех пор, пока не стемнело. Потом запустили дроны с тепловизором. Критики властей в первые же часы после схода оползня в Шови начали говорить о том, что вертолеты прибыли с опозданием, в противном случае можно было бы спасти больше людей. Как заявил Гомелаури, поисковая операция не прекращалась всю ночь 3 августа и отметил, что в подобной ситуации дроны намного эффективнее, чем вертолет. Грузия получит вертолеты поэтапно – спикер парламента >>"Если бы ночью дроны обнаружили кого-то, то туда обязательно вошли бы спасатели со спецсредствами, а также вертолеты попытались бы осторожно прилететь на место и осторожно подвесить этого человека и вывезти", - заявил Гомелаури. Как пояснил ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, ночью вертолет не прилетел бы в ущелье из-за большого риска. Если и есть какой-то шанс зафиксировать признаки жизни, то это фиксирует дрон с тепловизором, отметил он. Что думают в "Грузинской мечте" Слухи о возможной отставке главы МВД Грузии назвал спекуляцией председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, Гомелаури является выдающимся министром, который неоднократно доказал это в разных ситуациях в разное время. По словам Кобахидзе, немедленно была задействована аппаратура ночного видения, дроны, которые имеют возможность идентифицировать, в том числе, людей в определенных местах, а также идентифицировать тела, что использовалось с самого начала. "Есть много спекуляций в связи с тем, что можно было спасти больше людей, если бы использовалось больше ресурсов. Это является очень тяжелой спекуляцией", - отметил Кобахидзе. По последним данным, в результате оползня погибли 24 человека. Пропавшими без вести считаются 9 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Дело расследует Генеральная прокуратура Грузии. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, аналитика, шови, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, оползень в шови