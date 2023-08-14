https://sputnik-georgia.ru/20230814/tragediya-v-shovi-spasateli-ischut-devyat-chelovek-281207824.html

Трагедия в Шови: спасатели ищут девять человек

Трагедия в Шови: спасатели ищут девять человек

В эпицентре стихийного бедствия уже перепроверили 60% массы земли 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T10:46+0400

2023-08-14T10:46+0400

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вахтанг гомелаури

оползень в шови

оползень

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Спасательно-поисковые работы на курорте Шови (регион Рача-Лучхуми Квемо Сванети), где 12 дней назад сошел гигантский оползень, продолжаются в интенсивном режиме.К этому времени спасатели нашли тела 24 человек, из них удалось идентифицировать 21. Девять человек, пропавших без вести в зоне бедствия, все еще ищут.Поисковые работы идут в руслах рек Чанчахи и Риони. В зоне стихийного бедствия находится министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Под его руководством пройдет рабочее совещание. Гомелаури лично ознакомится с поисково-ликвидационными работами последствии стихии. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>В эпицентре стихийного бедствия уже перепроверили 60% массы земли. Зона поисковой операции расширена и достигает территории, прилегающей к аэропорту Амбролаури. На месте находятся спасатели, военные, полиция, добровольцы и сотрудники министерства инфраструктуры. На месте мобилизована тяжелая техника. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле ущелья. Грузия получит вертолеты поэтапно – спикер парламента >>По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь района коттеджей в Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Заключение было составлено на основании нескольких параметров, в том числе при помощи наблюдения за геологическими, метеорологическими и гидрологическими параметрами исторических и современных данных. Опасности повторения подобного стихийного бедствия в Шови на данном этапе нет, ранее заявили эксперты. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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