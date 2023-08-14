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Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на 30 часов
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на 30 часов
Технические работы запланированы в рамках восстановления проспекта Церетели 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T19:14+0400
2023-08-14T19:14+0400
2023-08-14T19:28+0400
грузия
новости
общество
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Жители района Дидубе в Тбилиси останутся без воды течение 30 часов из-за запланированных технических работ, сообщает компания Georgian Water and Power. Часть населения района Дидубе останется без воды 15 августа с 21:00 до 03:00 17 августа. Технические работы запланированы в рамках восстановления проспекта Церетели. 15 августа запланированы работы по переключению водоснабжения на новую магистральную сеть на территории, прилегающей к мосту Шаликашвили. Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на 32 часа >>В рамках восстановления проспекта Церетели будет полностью обновлена сеть водопровода длиной более 15.5 километров, на что компания осуществляет инвестицию в размере 21 миллиона лари (8 миллионов долларов). В связи с запланированными работами ограничение с водоснабжением коснется жителей проспекта Церетели, улиц Мирцхулава, Самтредиа, Станиславского, Бакрадзе, Гоголаури, Вани, Кедиа, Кереселидзе, Гветадзе, Пипиеби, Пипиа, Эвдошвили, Кипиани, Поти, Гори, Батуми, Багратиони, Кутаиси, Метревели, Курдиани, Цабадзе, Космонавтов, набережной, Агладзе, Дгебуадзе, Хошараули, Гудаута, Гаприндаули, Ишхнелеби, Сухуми, Зугдиди, Майяковского и Иаманидзе, Тевдоре мгвдели N13-57 и Робакидзе №7. Компания приносит извинения за дискомфорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, georgian water and power
Тысячи жителей Тбилиси останутся без воды на 30 часов
19:14 14.08.2023 (обновлено: 19:28 14.08.2023)
Технические работы запланированы в рамках восстановления проспекта Церетели
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Жители района Дидубе в Тбилиси останутся без воды течение 30 часов из-за запланированных технических работ, сообщает компания Georgian Water and Power.
Часть населения района Дидубе останется без воды 15 августа с 21:00 до 03:00 17 августа.
Технические работы запланированы в рамках восстановления проспекта Церетели. 15 августа запланированы работы по переключению водоснабжения на новую магистральную сеть на территории, прилегающей к мосту Шаликашвили.
В рамках восстановления проспекта Церетели будет полностью обновлена сеть водопровода длиной более 15.5 километров, на что компания осуществляет инвестицию в размере 21 миллиона лари (8 миллионов долларов).
В связи с запланированными работами ограничение с водоснабжением коснется жителей проспекта Церетели, улиц Мирцхулава, Самтредиа, Станиславского, Бакрадзе, Гоголаури, Вани, Кедиа, Кереселидзе, Гветадзе, Пипиеби, Пипиа, Эвдошвили, Кипиани, Поти, Гори, Батуми, Багратиони, Кутаиси, Метревели, Курдиани, Цабадзе, Космонавтов, набережной, Агладзе, Дгебуадзе, Хошараули, Гудаута, Гаприндаули, Ишхнелеби, Сухуми, Зугдиди, Майяковского и Иаманидзе, Тевдоре мгвдели N13-57 и Робакидзе №7.
Компания приносит извинения за дискомфорт.