https://sputnik-georgia.ru/20230815/byudzhet-minregionov-gruzii-osvoen-s-prevysheniem---chto-sdelano-281260157.html

Бюджет Минрегионов Грузии освоен с превышением – что сделано

Бюджет Минрегионов Грузии освоен с превышением – что сделано

Идет строительство 203 километров дорог, которое завершится в 2023-2024 годах, кроме того ремонтируется еще 1 800 километров 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T23:23+0400

2023-08-15T23:23+0400

2023-08-15T23:55+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выполнило план по освоению бюджета за полгода с превышением на 13,5%, говорится в сообщении администрации правительства. Министерство регионального развития занимается в Грузии осуществлением всех инфраструктурных проектов, в том числе строительством трасс внутригосударственного и международного значения, обновлением городов и систем водоснабжения. В 2023 году бюджет ведомства составил 3,3 миллиарда лари, откуда около 2 миллиардов – средства бюджета, остальное – кредиты и гранты под конкретные программы. По информации администрации правительства, Минрегионов Грузии уже освоен 1,3 миллиарда лари. На каком этапе строительство дороги через Рикотский перевал? >>В частности, идет строительство 203 километров дорог, которое завершится в 2023-2024 годах. Кроме того, ремонтируется еще 1 800 километров. Также в 167 пунктах осуществляется проект по ремонту систем водоснабжения и сливов. Начато строительство спортивных комплексов и залов в пяти городах и селах, и близится к завершению строительство спортивного комплекса в Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, бюджет грузии, министерство инфраструктуры и регионального развития