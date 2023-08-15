https://sputnik-georgia.ru/20230815/dosrochnykh-vyborov-v-gruzii-ne-budet--deputat-razyasnil-zachem-oppozitsii-nuzhna-revolyutsiya-281253665.html

Досрочных выборов в Грузии не будет – депутат разъяснил зачем оппозиции нужна революция

Досрочных выборов в Грузии не будет – депутат разъяснил зачем оппозиции нужна революция

Согласно закону, в Грузии не могут пройти внеочередные парламентские выборы, поскольку уже приближаются очередные выборы, заявил депутат 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T17:34+0400

2023-08-15T17:34+0400

2023-08-15T17:51+0400

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грузия

новости

ираклий кадагишвили

зураб джапаридзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. У оппозиции нет никаких шансов добиться значимых результатов через парламентские выборы, поэтому они цепляются за революционные сценарии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Так Кадагишвили прокомментировал слова лидера оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе, который ранее заявил, что один из способов ухода "Грузинской мечты" из власти – это внеочередные выборы, а второй – победа на очередных выборах. В том случае, если этого не позволят оппозиции, то, по мнению Джапаридзе, самым реалистичным способом остается добиться смены власти с помощью уличных акций. Однако, как отметил депутат, оппозиция не способна даже на то, чтобы устроить революцию, так как для революции нужны не только люди, жаждущие революции и крови, а нужна масса. "Народ не ждет революции, тем более грузинский народ не хочет рассчитывать на эти горячие головы. Поэтому все это имитация создания бури в стакане... В этом вся мораль и философия их поступков", – отметил Кадагишвили. Как разъяснил Кадагишвили, согласно закону, в Грузии не могут пройти внеочередные парламентские выборы, поскольку уже приближаются очередные выборы. Тем более, что, по словам депутата, никаких политических предпосылок на проведения досрочных выборов не существует.Выборы в Грузии Тему досрочных выборов еще в середине марта поднял экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, но его мало кто поддержал даже в оппозиции. Представители оппозиции назвали это ошибкой, отметив, что внеочередные выборы лишь на руку "Грузинской мечте". Дело в том, что, согласно закону, парламентские выборы 2024 года должны пройти по полностью пропорциональной системе, то есть по партийным спискам и с проходным барьером в 5%. Народ вынесет "Нацдвижению" решающий вердикт – лидер "Грузинской мечты" >>Если же будут назначены внеочередные выборы, они пройдут вновь по смешанной системе (120 мест в парламенте будут распределены между партиями, а 30 мест займут кандидаты, победившие на выборах в мажоритарных округах) при естественном барьере. "Грузинская мечта" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах, начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз. На снижении проходного барьера в парламент настаивают в первую очередь мелкие партии. После смены власти в Грузии в 2012 году "Грузинская мечта" и бывшая партия власти "Единое национальное движение" являются главными конкурентами на выборах. В данный момент у партий, по мнению экспертов, сложная ситуация, так как в стране появилась прослойка общества, которая не верит им и на которой не работают проверенные годами методы предвыборной кампании. Кроме того, опросы общественного мнения, проводимые в Грузии, показали, что около половины жителей страны не видят в Грузии на данный момент партию, отвечающую полностью их интересам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, зураб джапаридзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024