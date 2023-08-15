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Лавров: на повестке дня стоит задача формирования многополярного миропорядка
Лавров: на повестке дня стоит задача формирования многополярного миропорядка
США, НАТО и ЕС ради спасения своего геополитического проекта по "сдерживанию России" накачивают Украину все более современным вооружением и провоцируют при... 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T21:20+0400
2023-08-15T21:20+0400
2023-08-15T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сейчас на повестке дня стоит задача формирования действительно демократичного многополярного миропорядка, опирающегося на общепризнанные международно-правовые нормы, прежде всего принципы Устава ООН, заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров на ХI Московской конференции по международной безопасности.По его словам, Вашингтон и его союзников не смущает, что своими нелегитимными действиями они подрывают глобальную стабильность, создают новые риски, подрывают цепочки поставок, продовольственную и энергетическую безопасность. "Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта по "сдерживанию России" и расколу Русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру", – заявил министр. Он подчеркнул, что всем следует извлечь уроки из трагических последствий развязанных США и их союзниками войн. Считаем важным, чтобы ООН, которая в последнее время как-то "затихла" на этом направлении, проявила здесь инициативу и активизировала усилия в сфере контртеррора без каких-либо двойных стандартов. Пленарные заседания XI Московской конференции по международной безопасности проходят в подмосковной Кубинке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, новости, сша, украина, оон, нато, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, политика, новости, сша, украина, оон, нато, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины
Лавров: на повестке дня стоит задача формирования многополярного миропорядка
21:20 15.08.2023 (обновлено: 21:27 15.08.2023)
США, НАТО и ЕС ради спасения своего геополитического проекта по "сдерживанию России" накачивают Украину все более современным вооружением и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру, заявил Лавров
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Сейчас на повестке дня стоит задача формирования действительно демократичного многополярного миропорядка, опирающегося на общепризнанные международно-правовые нормы, прежде всего принципы Устава ООН, заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров на ХI Московской конференции по международной безопасности.
"В нарушение Устава ООН американцы и их натовские сателлиты пытаются указывать другим странам, с кем и как развивать межгосударственные связи. Западники демонстрируют вопиющую нетерпимость к инакомыслию, стремясь узурпировать прерогативы на формирование глобальной повестки по всем ее аспектам", – заявил Лавров.
По его словам, Вашингтон и его союзников не смущает, что своими нелегитимными действиями они подрывают глобальную стабильность, создают новые риски, подрывают цепочки поставок, продовольственную и энергетическую безопасность.
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта по "сдерживанию России" и расколу Русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру", – заявил министр.
Он подчеркнул, что всем следует извлечь уроки из трагических последствий развязанных США и их союзниками войн. Считаем важным, чтобы ООН, которая в последнее время как-то "затихла" на этом направлении, проявила здесь инициативу и активизировала усилия в сфере контртеррора без каких-либо двойных стандартов.
Пленарные заседания XI Московской конференции по международной безопасности проходят в подмосковной Кубинке.