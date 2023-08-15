https://sputnik-georgia.ru/20230815/malinovoe-varene-na-zimu-bystrye-retsepty-vkusnogo-deserta-281255041.html

Малиновое варенье на зиму: быстрые рецепты вкусного десерта

Малиновое варенье на зиму: быстрые рецепты вкусного десерта

Малиновое варенье – сладкий и вкусный десерт, обладающий полезными свойствами, необходимый продукт в каждой семье, особенно в зимнюю пору 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T18:52+0400

2023-08-15T18:52+0400

2023-08-15T19:23+0400

справки

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Поэтому многие хозяйки готовят малиновое варенье на зиму, чтобы в холодный сезон лечить простуду и укреплять иммунитет, а также просто полакомиться вкусным десертом, заслужившим праздник в свою честь. Малину за вкус и полезные качества ценили на Руси с глубокой древности, упоминая любимую ягоду в сказках, песнях и пословицах. А с 2015 года, благодаря популярному кулинарному интернет-сообществу, официальным днем малинового варенья стало 16 августа. Дату праздника приурочили к древнему торжеству Малиннику. В связи с этим Sputnik Грузия подобрал быстрые рецепты приготовления вкусного и полезного малинного варенья, которые максимально сохраняют аромат и пользу ягоды. Полезные советы Рецептов малинового варенья много. Для приготовления вкусного десерта важно правильно выбрать ягоды малины. Малина должна быть спелой, без признаков гнили и плесени. Малину, купленную на рынке, лучше аккуратно помыть в дуршлаге под слабым напором воды. При наличии насекомых лучше замочить ее в подсоленной воде на 20 минут. А затем ополоснуть ягоды и подсушить на бумажном полотенце. При соприкосновении с металлом ягоды малины теряют полезные свойства, поэтому измельчать их желательно деревянной ложкой или лопаткой. Чтобы вкусное малиновое варение получилось, а еще и насыщенно-красного цвета, готовить за раз нужно не более двух килограммов ягод. А если малину настаивать несколько часов или в конце влить немного лимонного сока, окрас продукта не изменится. Перед тем, как приготовить малиновое варенье, необходимо подготовить и простерилизовать тару. Бабушкин рецепт Это самый быстрый и простой рецепт приготовления вкусного малинного варенья – сироп получается прозрачным и ягоды малины не сильно развариваются. Засыпьте в кастрюле по килограмму малины и сахара и настаивайте около 5 часов, чтобы ягоды пустили сок. Затем на умеренном огне доведите полученную смесь до кипения и варите 5 минут. Во время приготовления аккуратно снимайте с варенья пенку. Разлейте готовый десерт в подготовленную тару и плотно закройте. Густое малиновое варенье Для приготовления вкусного малинного варенья по этому быстрому и простому рецепту, понадобиться желатин, чтобы сделать десерт густым. Выложите один килограмм малины в кастрюлю, засыпьте сахарным песком (800 г), встряхните и оставьте на несколько часов, чтобы масса пустила сок. Затем доведите до кипения на умеренном огне, снимите с плиты и остудите. Потом вновь повторите варку и дайте смеси остыть. Растворите две столовые ложки желатина в теплой воде и влейте в кастрюлю, постоянно помешивая, когда малиновое варенье закипит в третий раз. Аккуратно разлейте десерт по банкам, который загустеет после остывания. Рецепт без косточек Вкусное малиновое варенье по этому быстрому и простому рецепту получается густым и однородным. Измельчите 1,2 кг малины толкушкой или ложкой. Добавив 100 мл воды. На умеренном огне доведите ягодную массу до кипения и варите 3 минуты, периодически снимая пену. Перетрите через сито малину в другую кастрюлю, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Снова доведите массу до кипения и варите 15-30 минут. Чтобы проверить готовность, капните немного смеси на тарелку и проведите по ней ложкой. Если края не слипаются, значит десерт готов. В небольшом количестве воды растворите 2 г лимонной кислоты, влейте жидкость в ягодную смесь, доведите до кипения и снимите с огня. Рецепт без варки Наиболее популярен рецепт быстрого приготовления вкусного малинового варения на зиму без варки, который максимально сохраняет в продукте витамины и другие полезные вещества. Засыпьте килограмм малины сахарным песком (1,5 кг) и измельчите деревянной ложкой или толкушкой. Настаивайте ягодную смесь до полного растворения сахара, периодически помешивая ее. Затем выложите десерт в банки, сверху положите сантиметровый слой сахара, что поможет подольше сохранить продукт. Материал подготовлен на основе открытых материалов

https://sputnik-georgia.ru/20210622/Komu-nelzya-est-malinu-Kommentariy-dietologa-252090456.html

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