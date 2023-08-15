https://sputnik-georgia.ru/20230815/minkult-gruzii-obyavil-pobeditelya-konkursa-karikatur-281244871.html
Минкульт Грузии объявил победителя конкурса карикатур
Минкульт Грузии объявил победителя конкурса карикатур
Бюджет конкурса составил более 13 тысяч долларов 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T15:40+0400
2023-08-15T15:40+0400
2023-08-15T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило победителя конкурса "Поддержка грузинской карикатуры" для развития этого жанра искусства. Проект предусматривает разработку концепции Музея карикатуры или постоянной экспозиции, а также создание цифровой модели экспозиции и ее презентацию. Осуществит его компания ART&SOCIETY. Минкульт Грузии профинансирует учебу творческой молодежи за рубежом >>>В этом году бюджет, выделенный на конкурс, составил 35 тысяч лари (более 13 тысяч долларов). В министерство обратились два претендента, из которого комиссия выбрала один проект. Минкультуры впервые объявило конкурс для возрождения и развития жанра карикатуры в 2021 году. Тогда было выделено 10 тысяч лари (3,8 тысячи долларов). Профинансирован был один проект, в рамках которого состоялась выставка в Тбилиси. В 2022 году бюджет был увеличен – для финансирования выделили 50 тысяч лари (19,2 тысячи долларов). Было проведено три выставки в трех выставочных пространствах Тбилиси. Отмечается, что в связи с высоким интересом общества к ранее проведенным выставкам, министерство приняло решение создать постоянное выставочное пространство, концепцию которого и разработает организация-победитель ART&SOCIETY. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, министерство культуры и охраны памятников грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, искусство
грузия, новости, тбилиси, министерство культуры и охраны памятников грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, искусство
Минкульт Грузии объявил победителя конкурса карикатур
Бюджет конкурса составил более 13 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило победителя конкурса "Поддержка грузинской карикатуры" для развития этого жанра искусства.
Проект предусматривает разработку концепции Музея карикатуры или постоянной экспозиции, а также создание цифровой модели экспозиции и ее презентацию. Осуществит его компания ART&SOCIETY.
В этом году бюджет, выделенный на конкурс, составил 35 тысяч лари (более 13 тысяч долларов). В министерство обратились два претендента, из которого комиссия выбрала один проект.
Минкультуры впервые объявило конкурс для возрождения и развития жанра карикатуры в 2021 году. Тогда было выделено 10 тысяч лари (3,8 тысячи долларов). Профинансирован был один проект, в рамках которого состоялась выставка в Тбилиси.
В 2022 году бюджет был увеличен – для финансирования выделили 50 тысяч лари (19,2 тысячи долларов). Было проведено три выставки в трех выставочных пространствах Тбилиси.
Отмечается, что в связи с высоким интересом общества к ранее проведенным выставкам, министерство приняло решение создать постоянное выставочное пространство, концепцию которого и разработает организация-победитель ART&SOCIETY.