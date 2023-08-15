https://sputnik-georgia.ru/20230815/moloko-ot-koronavirusa-nachali-proizvodit-v-uzbekistane--281238197.html

Молоко от коронавируса начали производить в Узбекистане

Молоко от коронавируса начали производить в Узбекистане

Испытания производства пастеризованного молока проведились в Нукусе с октября 2022 года 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T13:34+0400

2023-08-15T13:34+0400

2023-08-15T13:34+0400

молоко

узбекистан

новости

общество

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Нейтрализующее COVID-19 имунное молоко стали производить в Нукусе (столица Каракалпакии на северо-западе Узбекистана), говорится в сообщении пресс-службы министерства высшего образования, науки и инноваций страны в телеграм-канале.Производитель – действующая в Нукусе компания "Panaev Farms". Именно она приступила к производству иммунного молока и молочных продуктов со свойством нейтрализации SARS-CoV-2.По информации пресс-службы, работы по получению иммунного молока против коронавируса агентство инновационного развития Узбекистана и Венский медицинский университет начали еще в 2021 году.В частности, племенной скот предприятия Panaev Farms был привит антиковидной рекомбинантной узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.С октября 2022 года в Нукусе проводились испытания производства пастеризованного молока. Выяснилось, что свойства иммунного молока могут сохраняться в режиме пастеризации в течение 30 минут при температуре 62,5 градуса Цельсия.Также была выявлена возможность использования иммунного молока в лечебных целях.ВОЗ ранее заявила, что новый вариант COVID-19, EG.5, известный как "Эрис", становится все более распространенным во всем мире, однако на данный момент представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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