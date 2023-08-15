https://sputnik-georgia.ru/20230815/na-polnoe-issledovanie-territorii-stikhiynogo-bedstviya-v-shovi-ostalos-dva-dnya-281238620.html
На полное исследование территории стихийного бедствия в Шови осталось два дня
На полное исследование территории стихийного бедствия в Шови осталось два дня
В данное время в 11 приоритетных точках в зоне стихийного бедствия работают более сотни единиц тяжелой техники 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T11:46+0400
2023-08-15T11:46+0400
2023-08-15T11:54+0400
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западная грузия
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шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Спасатели проверили 84% территории в эпицентре стихийного бедствия в высокогорном курорте Шови (регион Рача) в Западной Грузии – полное исследование местности займет еще два дня, сообщает телеканал "Рустави 2". Спасательно-поисковые работы на курорте Шови (регион Рача-Лучхуми Квемо Сванети), где 13 дней назад сошел гигантский оползень, продолжаются в интенсивном режиме. По последним данным, в результате оползня погибли 25 человек. Пропавшими без вести считаются 8 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. Примерно 105 единиц тяжелой техники работают в 11 приоритетных точках в зоне стихийного бедствия. Кроме того, в поисковый процесс подключены живая сила и плавсредства. Накануне спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что спасателям осталось исследовать примерно 25% территории. Всего, по его словам, поисковая площадь составляет 1 000 метров в длину и 270 метров в ширину. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Кто хочет обвинить власть в трагедии в высокогорном Шови? – ответ спикера парламента >>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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шови, оползень в шови, грузия, новости, происшествия, рача, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, шалва папуашвили
шови, оползень в шови, грузия, новости, происшествия, рача, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, шалва папуашвили
На полное исследование территории стихийного бедствия в Шови осталось два дня
11:46 15.08.2023 (обновлено: 11:54 15.08.2023)
В данное время в 11 приоритетных точках в зоне стихийного бедствия работают более сотни единиц тяжелой техники
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik.
Спасатели проверили 84% территории в эпицентре стихийного бедствия в высокогорном курорте Шови (регион Рача) в Западной Грузии – полное исследование местности займет еще два дня, сообщает телеканал "Рустави 2
".
Спасательно-поисковые работы на курорте Шови (регион Рача-Лучхуми Квемо Сванети), где 13 дней назад сошел гигантский оползень, продолжаются в интенсивном режиме. По последним данным, в результате оползня погибли 25 человек. Пропавшими без вести считаются 8 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек.
Примерно 105 единиц тяжелой техники работают в 11 приоритетных точках в зоне стихийного бедствия. Кроме того, в поисковый процесс подключены живая сила и плавсредства.
Накануне спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что спасателям осталось исследовать примерно 25% территории. Всего, по его словам, поисковая площадь составляет 1 000 метров в длину и 270 метров в ширину.
Причины схода оползня в Шови
Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды.
Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали.
По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины.
При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было.
Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении.
По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут.
Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).