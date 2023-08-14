https://sputnik-georgia.ru/20230814/kto-khochet-obvinit-vlast-v-tragedii-v-vysokogornom-shovi--otvet-spikera-parlamenta-281226091.html

Кто хочет обвинить власть в трагедии в высокогорном Шови? – ответ спикера парламента

Кто хочет обвинить власть в трагедии в высокогорном Шови? – ответ спикера парламента

Cпасателям вместе с борьбой со стихийным бедствием пришлось бороться с дезинформацией, заявил спикер 14.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-14T22:56+0400

2023-08-14T22:56+0400

2023-08-15T00:06+0400

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мамука мдинарадзе

национальное агентство окружающей среды

шови

оползень в шови

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Оппозиция и определенные группы хотят обвинить власть Грузии в стихийном бедствии в высокогорном курорте Шови в Западной Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили журналистам в ходе визита в Рача. Оппозиционеры с первого же дня схода смертоносного оползня в Шови, 3 августа, начали заявлять, что поисково-спасательная операция была неэффективной, так как вертолеты прибыли на место стихийного бедствия спустя три часа и не работали ночью. Часть оппозиции выступила с инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать. По его словам, сегодня оппозиция и ангажированные люди в очередной раз показали, как сильно они хотят посеять ненависть на фоне этой трагедии, и в том числе используют для этого пострадавших. "К сожалению, это часть той истерии и дезинформации, когда с первой же минуты были мобилизованы спасатели и пытались помочь пострадавшим, оппозиция и определенные группы были заняты саботажем всего этого", – отметил спикер парламента. Папуашвили еще раз принес соболезнования семьям погибших. Грузия получит вертолеты поэтапно – спикер парламента >>"Мы были в деревне Глола сейчас на панихиде. Это тяжелые времена для семей. Хочу еще раз выразить соболезнования в связи с их утратой. Работы на обрушившемся участке ведутся очень интенсивно", – сказал он. По информации спикера парламента, спасателям осталось исследовать примерно 25% территории. Папуашвили отметил, что, к сожалению, спасателям наряду с борьбой со стихийным бедствием пришлось бороться с дезинформацией. По его словам, учитывая стандарты и возможности спасательной службы, а также труднопроходимость местности, абсолютно оперативно были мобилизованы все силы, в том числе три вертолета – два из Тбилиси, один из Кутаиси. Когда Грузия получит новые спасательные вертолеты – ответ главы ЧС >>"К сожалению, вылет из Кутаиси не мог быть осуществлен из-за метеоусловий, а из Тбилиси вертолет прилетел в кратчайшие сроки. Хочу еще раз подчеркнуть, что у вертолета было три часа для работы при дневном свете", – сказал он. По информации Папуашвили, за эти три часа были идентифицированы все, кто находился непосредственно в эпицентре, в том числе с помощью дронов, которые одновременно идентифицировали людей с более близкого расстояния. Политическая истерия – спикер парламента Грузии о создании комиссии по трагедии в Шови >>"Поэтому было достаточно времени, чтобы осмотреть территорию и на вертолете. Площадь составляет 1 000 метров в длину и 270 метров в ширину. Тем более, что в условиях оползня вся эта местность превратилась в поле, ее хорошо видно и с боков, и с вертолета", – пояснил Папуашвили. Спикер подчеркнул, что, следовательно, все, кто находился в эпицентре оползня, в тот же день были доставлены вертолетом в город Они. А те люди, которых оползень "отрезал" от остального мира, всю ночь были в безопасности. Чем недовольна оппозиция? Вертолеты прибыли в Шови около 18:00 и работали до тех пор, пока не стемнело. Потом запустили дроны с тепловизором. Критики властей в первые же часы после схода оползня в Шови начали говорить о том, что вертолеты прибыли с опозданием, в противном случае можно было бы спасти больше людей. Как заявил глава МВД Нико Гомелаури, поисковая операция не прекращалась всю ночь 3 августа и отметил, что в подобной ситуации дроны намного эффективнее, чем вертолет. Как пояснил ранее исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, ночью вертолет не прилетел бы в ущелье из-за большого риска. Если и есть какой-то шанс зафиксировать признаки жизни, то это фиксирует дрон с тепловизором, отметил он. Спасательно-поисковые работы на курорте Шови (регион Рача-Лучхуми Квемо Сванети), где 12 дней назад сошел гигантский оползень, продолжаются в интенсивном режиме. По последним данным, в результате оползня погибли 25 человек. Пропавшими без вести считаются 8 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Дело расследует Генеральная прокуратура Грузии. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. Смертоносный оползень на курорте Шови – причины, обвинения и реакция властей Грузии>>При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, ника гомелаури, мамука мдинарадзе, национальное агентство окружающей среды, шови, оползень в шови