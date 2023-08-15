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Осенний призыв Грузии: На срочную службу призовут 3,1 тысячи человек
Осенний призыв Грузии: На срочную службу призовут 3,1 тысячи человек
От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T20:31+0400
2023-08-15T20:31+0400
2023-08-15T20:56+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Осенний призыв на срочную военную службу стартует в Грузии 21 августа и продлится до 27 декабря, соответствующее постановление правительства опубликовал Законодательный вестник Грузии. Всего на срочную службу призовут более 3,1 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет. Из них только 1,4 тысячи человек будут служить в силах обороны. При этом число проходящих срочную службу в силах обороны не менялось в течение последних трех лет. В пенитенциарную службу отправят 570 срочников, в военизированное подразделение МВД – 949, а в Специальную службу государственной охраны – 225. Срок службы составляет 12 месяцев. Парламент Грузии завершил основное рассмотрение Кодекса обороны – главное новшество >>От армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии. От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы. Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу Единых национальных экзаменов, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, общество, силы обороны грузии, министерство обороны грузии, призыв в армию
новости, грузия, общество, силы обороны грузии, министерство обороны грузии, призыв в армию
Осенний призыв Грузии: На срочную службу призовут 3,1 тысячи человек
20:31 15.08.2023 (обновлено: 20:56 15.08.2023)
От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Осенний призыв на срочную военную службу стартует в Грузии 21 августа и продлится до 27 декабря, соответствующее постановление правительства опубликовал Законодательный вестник Грузии.
Всего на срочную службу призовут более 3,1 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет. Из них только 1,4 тысячи человек будут служить в силах обороны. При этом число проходящих срочную службу в силах обороны не менялось в течение последних трех лет.
В пенитенциарную службу отправят 570 срочников, в военизированное подразделение МВД – 949, а в Специальную службу государственной охраны – 225.
Срок службы составляет 12 месяцев.
От армии могут отказаться граждане Грузии, которые служили в другой стране, были судимы за тяжкое или особо тяжкое преступление, прошли альтернативную трудовую службу, депутаты парламента, одаренные особым талантом, лица с ограниченными возможностями здоровья, непригодные для службы в армии.
От срочной службы также могут отказаться единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб за территориальную целостность Грузии или во время прохождения военной службы.
Отсрочить срочную службу можно по состоянию здоровья либо если призывник находится под следствием, либо является школьником, студентом, учится в резидентуре, зарегистрирован на сдачу Единых национальных экзаменов, если он единственный ребенок в семье или если у него двое детей или более. Льготы также касаются священников, учителей и сельских врачей.