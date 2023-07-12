https://sputnik-georgia.ru/20230712/parlament-gruzii-zavershil-osnovnoe-rassmotrenie-kodeksa-oborony---glavnoe-novshestvo-279505576.html

Парламент Грузии завершил основное рассмотрение Кодекса обороны – главное новшество

Парламент Грузии завершил основное рассмотрение Кодекса обороны – главное новшество

Обновленный Кодекс обороны и исходящие из него поправки вступят в силу в 2025 году 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T22:45+0400

2023-07-12T22:45+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении принял пакет законопроектов об изменении службы в армии. На рассмотрение 41 проекта закона постатейно депутатам понадобилось три дня. Основные поправки пакета касаются обновленного Кодекса обороны Грузии, который предполагает реформу профессиональной армии и системы срочной службы. Главным новшеством проекта стала возможность платной отсрочки службы в армии. Министерство обороны учло требование депутатов и вернуло изъятую норму в проект. Согласно новшеству, получить отсрочку от армии можно будет один раз и обойдется она в 5 тысяч лари (около 2 тыс. долларов). В целом обновленный Кодекс обороны и исходящие из него поправки вступят в силу лишь в 2025 году. До этого как и служба в армии, так и призыв на срочную службу будут осуществляться по действующей системе. Будущие новшества призыва С 2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки. Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск, а также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Оппозиция против обновленного Кодекса обороны Грузии – главные аргументы>>При этом священники всех конфессий по проекту будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы. По действующему законодательству срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков. Новшества силы обороны Сама военная служба будет делиться на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включит в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв. При этом активная резервная служба будет делиться на территориальную резервную службу и резерв специалистов, а мобилизационный резерв будет состоять из мобилизационного резерва высокой готовности и общего мобилизационного резерва. При этом, согласно новшеству, статус военнослужащих будут иметь только лица, служащие в силах обороны, а остальные будут иметь специальные звания. Обновленный Кодекс обороны Грузии обязательно будет принят – Кобахидзе >>При этом военная служба будет совместима только с научной, педагогической, творческой, медицинской деятельностью, информационными технологиями и производственной деятельностью, а также с работой в международных организациях. При этом совмещение будет обязательным для лиц со специальными званиями. Также меняется и система присуждения званий военнослужащих. Для получения младшего офицерского звания сроки сократятся. Так, для получения звания капрала или капрала-специалиста понадобится год службы вместо двух, для старшего сержанта – три года вместо четырех. А вот для получения старших офицерских званий сроки увеличатся. Для получения звания майора капитану понадобится служить 4 года, а майору для звания вице-полковника – 5 лет. При этом максимальный возраст службы рядовых в грузинской армии сократится с 50 до 45. А вот максимальный возраст службы в армии для сержантов увеличится с 50 до 55 лет. Таким же будет максимальный возраст для военных врачей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, парламент грузии, министерство обороны грузии