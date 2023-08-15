https://sputnik-georgia.ru/20230815/preobrazhenie-gospodne-2023-kak-otmechayut-traditsii-i-obychai-prazdnika-281259139.html
Преображение Господне 2023: как отмечают, традиции и обычаи праздника
Преображение Господне 2023: как отмечают, традиции и обычаи праздника
Преображение Господне православная церковь ежегодно празднует 19 августа – это один из главных праздников церковного календаря 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T22:09+0400
2023-08-15T22:09+0400
2023-08-15T22:09+0400
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календарь религиозных праздников
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Праздник установлен в память о Преображении Господа на горе Фавор перед учениками – в этот день церковь прославляет соединение Божества и человечества в лице Спасителя. Как отмечают Преображение Господне, о традициях и обычаях православного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Как отмечают Традиция отмечать праздник Преображения Господня возникла в IV веке. В праздник по традиции во всех православных храмах проводят праздничные службы. На Преображение Господне священнослужители по обычаю облачаются в белые одежды, символизирующие вечный Божественный свет, который Иисус явил на горе Фавор. Традиция освящать на Преображение Господне фрукты после богослужения восходит к Ветхому Завету – люди по обычаю приносили виноград и злаки для благословения в Иерусалимский Храм в знак благодарности Богу. В тех местностях, где виноград не растет, сладкие ягоды заменили на яблоки. Так появилось народное название праздника Преображения Господня – Яблочный Спас. По традиции на Преображение Господне подавали различные блюда на основе яблок, так как в старину верили, что фрукты в праздник обладают чудодейственной силой. Поэтому хозяйки по обычаю пекли пироги с яблоком, варили кисель, варенье, компот и угощали ими родных и близких. Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20230720/kakogo-chisla-otmechayut-preobrazhenie-gospodne-2023-tserkovnyy-kalendar-279971414.html
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Преображение Господне 2023: как отмечают, традиции и обычаи праздника
Преображение Господне православная церковь ежегодно празднует 19 августа – это один из главных праздников церковного календаря
Праздник установлен в память о Преображении Господа на горе Фавор перед учениками – в этот день церковь прославляет соединение Божества и человечества в лице Спасителя.
Как отмечают Преображение Господне, о традициях и обычаях православного праздника, читайте в Sputnik Грузия.
Как отмечают
Традиция отмечать праздник Преображения Господня возникла в IV веке. В праздник по традиции во всех православных храмах проводят праздничные службы. На Преображение Господне священнослужители по обычаю облачаются в белые одежды, символизирующие вечный Божественный свет, который Иисус явил на горе Фавор.
Традиция освящать на Преображение Господне фрукты после богослужения восходит к Ветхому Завету – люди по обычаю приносили виноград и злаки для благословения в Иерусалимский Храм в знак благодарности Богу.
В тех местностях, где виноград не растет, сладкие ягоды заменили на яблоки. Так появилось народное название праздника Преображения Господня – Яблочный Спас.
По традиции на Преображение Господне подавали различные блюда на основе яблок, так как в старину верили, что фрукты в праздник обладают чудодейственной силой. Поэтому хозяйки по обычаю пекли пироги с яблоком, варили кисель, варенье, компот и угощали ими родных и близких.
Материал подготовлен на основе открытых источников