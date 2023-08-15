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Пропускная способность "Верхнего Ларса" может снизиться – предупреждение таможенников РФ

Пропускная способность "Верхнего Ларса" может снизиться – предупреждение таможенников РФ

Ремонтные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T19:36+0400

2023-08-15T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции, следует из сообщения ведомства. Добавляется, что ремонтные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта. Таможенники также предупредили граждан и перевозчиков о возможном снижении пропускной способности на "Верхнем Ларсе". "Рекомендуем рассмотреть альтернативные маршруты, а также планировать дату и время пересечения границы с учетом проведения работ", – добавили в ведомстве. Как возросла пропускная способность на "Верхнем Ларсе" >>В ФТС напомнили, что три международных автомобильных пункта пропуска Дагестанской таможни (Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя) функционируют на границе с Азербайджаном. Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на российско-грузинской границе является самым загруженным пунктом пропуска международного транспортного коридора "Север-Юг": поток автотранспорта через него в последние месяцы мог превышать тысячу автомобилей в сутки, несмотря на проводимые там работы по реконструкции. В мае текущего года к 25 полосам движения на "Верхнем Ларсе" добавилось 11 новых, а к 15 июня было запущено еще три полосы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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