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Простой танкеров в Панамском канале сильно не повлияет на мировой рынок газа – эксперты
Простой танкеров в Панамском канале сильно не повлияет на мировой рынок газа – эксперты
Простой танкеров со сжиженным газом (СПГ) в районе Панамского канала не сыграет серьезной роли для мирового рынка газа, считают эксперты 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T20:57+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Танкеры, в том числе перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), подолгу простаивают в районе Панамского канала из-за ограничений, введенных властями на использование этого маршрута в условиях сильной засухи, сообщила газета Financial Times.Газета отмечает, что более 3% мирового объема торговли, включая сжиженный газ из США и фрукты из Южной Америки, проходит через этот канал, который обеспечивает основной доход Панаме. Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов заявил, что обмеление Панамского канала в целом сыграет не очень большую роль для рынка. Между тем, согласно данным компании Xeneta, средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая на побережье Мексиканского залива в США через канал выросла на 36% и составила 2,4 тысячи долларов.По мнению руководителей отраслевых компаний, вероятность сбоев в прохождении танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ возросла, поскольку контейнеровозы часто бронируют доступ к маршруту за несколько месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, сша, южная америка, китай, financial times
Простой танкеров в Панамском канале сильно не повлияет на мировой рынок газа – эксперты
20:57 15.08.2023 (обновлено: 21:16 15.08.2023)
Простой танкеров со сжиженным газом (СПГ) в районе Панамского канала не сыграет серьезной роли для мирового рынка газа, считают эксперты
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Танкеры, в том числе перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), подолгу простаивают в районе Панамского канала из-за ограничений, введенных властями на использование этого маршрута в условиях сильной засухи, сообщила газета Financial Times.
Газета отмечает, что более 3% мирового объема торговли, включая сжиженный газ из США и фрукты из Южной Америки, проходит через этот канал, который обеспечивает основной доход Панаме.
Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов заявил, что обмеление Панамского канала в целом сыграет не очень большую роль для рынка.
"Скажется переориентация американских поставщиков СПГ на европейский рынок, которая произошла в последние полтора года. При этом "драматического" влияния на цены это не окажет", – заявил Родионов РИА Новости.
Между тем, согласно данным компании Xeneta, средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая на побережье Мексиканского залива в США через канал выросла на 36% и составила 2,4 тысячи долларов.
По мнению руководителей отраслевых компаний, вероятность сбоев в прохождении танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ возросла, поскольку контейнеровозы часто бронируют доступ к маршруту за несколько месяцев.