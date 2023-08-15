https://sputnik-georgia.ru/20230815/territoriya-stikhiynogo-bedstviya-v-shovi-issledovana-na-90--mvd--281248622.html

Территория стихийного бедствия в Шови исследована на 90% – МВД

Территория стихийного бедствия в Шови исследована на 90% – МВД

В поисковых работах задействована как живая сила, так и тяжелая техника, и плавсредства 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T14:50+0400

2023-08-15T14:50+0400

2023-08-15T15:15+0400

шови

оползень в шови

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Спасатели в непрерывном режиме продолжают поисковые работы – к этому времени проверено 90% территории в эпицентре стихийного бедствия в высокогорном курорте Шови (регион Рача) в Западной Грузии, говорится сообщении МВД Грузии. На 13-й день со схода оползня на горном курорте Шови ведутся поисковые работы как непосредственно в эпицентре стихии, так и в руслах рек Чанчахи и Риони, отмечают в ведомстве. Примерно 105 единиц тяжелой техники работают в 11 приоритетных точках. Накануне спикер парламента Шалва Папуашвили заявил, что спасателям осталось исследовать примерно 25% территории. Всего, по его словам, поисковая площадь составляет 1 000 метров в длину и 270 метров в ширину. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. Наша цель - установить правду: партия экс-премьера Грузии о создании следственной комиссии >>>По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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шови, оползень в шови, шалва папуашвили, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, рача, происшествия, новости, грузия