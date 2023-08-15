https://sputnik-georgia.ru/20230815/nasha-tsel-ustanovit-pravdu--partiya-eks-premera-gruzii-o-sozdanii-sledstvennoy-komissii-281243882.html

Наша цель - установить правду: партия экс-премьера Грузии о создании следственной комиссии

Наша цель - установить правду: партия экс-премьера Грузии о создании следственной комиссии

Общественность сегодня интересует правда, а не очередной политический фарс, устроенный "Нацдвижением" и "Мечтой", говорится в заявлении партии 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T13:13+0400

2023-08-15T13:13+0400

2023-08-15T13:56+0400

шови

оползень в шови

георгий гахария

ираклий гарибашвили

вахтанг гомелаури

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Цель политической команды экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" – установить правду о событиях на горном курорте Шови, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем, а обсуждение вопроса о создании следственной комиссии лишь превращает процесс в политическое противостояние, говорится в заявлении партии. С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", а также партии "Лело для Грузии" и "Для народа". Против создания комиссия правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Как отмечено в заявлении, "Нацдвижение" использует создание комиссии, чтобы получить очередную политическую выгоду от человеческой трагедии, а "Грузинская мечта" – эту вредную политику "Нацдвижения", чтобы дискредитировать правду, саму комиссию и пострадавших, избегая тем самым всякой и, в первую очередь, моральной ответственности. Кто хочет обвинить власть в трагедии в высокогорном Шови? – ответ спикера парламента >>>"Считаем, что на данном этапе обсуждение вопроса о создании следственной комиссии превращает процесс в политическое противостояние, которое не послужит установлению истины, а поможет "Мечте" вести гибридную информационную войну против собственных граждан, противостоять оппозиции и даже пострадавшим от стихии, абсурдным нарративом и окончательно снять с себя всякую ответственность", – говорится в заявлении. Как отмечают в партии экс-премьера, еще до того, как был озвучен вопрос о создании следственной комиссии, они начали доследственный процесс с использованием парламентских рычагов и обратились с десятками вопросов к премьер-министру Ираклию Гарибашвили и главе МВД Вахтангу Гомелаури. На полное исследование территории стихийного бедствия в Шови осталось два дня >>>"Общественность сегодня интересует правда, а не очередной политический фарс, устроенный "Нацдвижением" и "Мечтой". Цель нашей политической команды – установить правду, и мы считаем, что предоставление полных ответов на вопросы, которые мы задаем, должно отвечать интересам нормальной власти", – отмечено в заявлении партии. В противном случае, как отмечают в партии, выявится вина власти и попытка скрыться от ответственности, что вполне логично может стать одним из поводов для предметного обсуждения вопроса о создании следственной комиссии. Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов. На данный момент в состав парламентского большинства входят 84 депутата из 140. По последним данным, в результате оползня погибли 25 человека. Пропавшими без вести считаются 8 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Следствие ведет Генеральная прокуратура Грузии. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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шови, оползень в шови, георгий гахария, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости