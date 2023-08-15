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В Грузии продолжают развивать финансовые технологии – новая инициатива Нацбанка
В Грузии продолжают развивать финансовые технологии – новая инициатива Нацбанка
Заинтересованные лица имеют возможность принять участие в программе Fintech Foundation Program Flex, целью которой является развитие финтех-сферы 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T22:36+0400
2023-08-15T22:36+0400
2023-08-15T22:36+0400
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Студенты, а также профессионалы финансового сектора смогут участвовать в международной образовательной платформе финансовых технологий Национального банка Грузии, говорится в сообщении на сайте регулятора. При поддержке образовательной платформы Alipay и Международной финансовой корпорации (IFC) -10x1000 Tech for Inclusion, заинтересованные лица имеют возможность принять участие в программе Fintech Foundation Program Flex, целью которой является развитие финтех-сферы. По информации Нацбанка, участие в проекте дает возможность как представителям академической сферы, так и людям с финансовым опытом узнать о технологических новинках. Участники программы также ознакомятся с лучшими мировыми практиками продуктивных решений для расширения бизнеса и вопросами цифровизации. Нацбанк Грузии утвердил политику надзора до 2025 года >>Нацбанк активно работает над развитием финансовых технологий, что подтверждается рядом успешных шагов, предпринятых для продвижения новых технологий и развития финтех-экосистемы, таких как открытый банкинг, цифровой лари, лаборатория регулирования и другие. Кроме того, в целях повышения осведомленности в финансовых технологиях постоянно проводятся информационно-образовательные встречи с привлечением международных партнеров и экспертов, именно частью этого процесса является программа Fintech Foundation Program Flex – образовательная платформа в сфере финансовых технологий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
В Грузии продолжают развивать финансовые технологии – новая инициатива Нацбанка
Заинтересованные лица имеют возможность принять участие в программе Fintech Foundation Program Flex, целью которой является развитие финтех-сферы
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Студенты, а также профессионалы финансового сектора смогут участвовать в международной образовательной платформе финансовых технологий Национального банка Грузии, говорится в сообщении на сайте регулятора.
При поддержке образовательной платформы Alipay и Международной финансовой корпорации (IFC) -10x1000 Tech for Inclusion, заинтересованные лица имеют возможность принять участие в программе Fintech Foundation Program Flex, целью которой является развитие финтех-сферы.
По информации Нацбанка, участие в проекте дает возможность как представителям академической сферы, так и людям с финансовым опытом узнать о технологических новинках. Участники программы также ознакомятся с лучшими мировыми практиками продуктивных решений для расширения бизнеса и вопросами цифровизации.
Нацбанк активно работает над развитием финансовых технологий, что подтверждается рядом успешных шагов, предпринятых для продвижения новых технологий и развития финтех-экосистемы, таких как открытый банкинг, цифровой лари, лаборатория регулирования и другие.
Кроме того, в целях повышения осведомленности в финансовых технологиях постоянно проводятся информационно-образовательные встречи с привлечением международных партнеров и экспертов, именно частью этого процесса является программа Fintech Foundation Program Flex – образовательная платформа в сфере финансовых технологий.