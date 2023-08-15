https://sputnik-georgia.ru/20230815/v-gruzii-utochnili-obem-inostrannykh-investitsiy-za-2022-god-281256341.html

В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2022 год

В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2022 год

Основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T20:02+0400

2023-08-15T20:02+0400

2023-08-15T20:25+0400

экономика

грузия

новости

инвестиции

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1e/278133561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cbe529d8ef4b75476bbe80f368cf7ad.jpg

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по уточненным данным, вырос на 67,5% по сравнению с уточненными данными 2021 года и составил 2,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями. По предварительным данным, обнародованным в марте 2023 года, инвестиции в Грузию в 2022 году поступили на 97,9 миллиона меньше и составили до 2 миллиардов долларов. Причиной роста инвестиций названо увеличение акционерного капитала компаний и рост реинвестиций. Инвестиции также поступили из США, Ирландии, России, Чехии, Японии, Турции, Китая и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2022 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также водоснабжение и управление отходами. Инвестиции также вкладывали в торговлю, строительство, искусство, отдых и развлечения, информацию и коммуникацию, обрабатывающую промышленность, энергетику, транспорт, а также гостиницы и рестораны. Реинвестиции Одним из важных факторов в экономике в 2022 году стал большой объем реинвестиций – они выросли на 78,5% и составили примерно 1,4 миллиарда долларов. В 2021 году реинвестиции составляли 772 миллиона долларов. Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы. С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Очень положительные тенденции – премьер об инвестициях в Грузию >>Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"