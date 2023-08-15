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В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2022 год
В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2022 год
Основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T20:02+0400
2023-08-15T20:02+0400
2023-08-15T20:25+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по уточненным данным, вырос на 67,5% по сравнению с уточненными данными 2021 года и составил 2,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями. По предварительным данным, обнародованным в марте 2023 года, инвестиции в Грузию в 2022 году поступили на 97,9 миллиона меньше и составили до 2 миллиардов долларов. Причиной роста инвестиций названо увеличение акционерного капитала компаний и рост реинвестиций. Инвестиции также поступили из США, Ирландии, России, Чехии, Японии, Турции, Китая и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2022 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также водоснабжение и управление отходами. Инвестиции также вкладывали в торговлю, строительство, искусство, отдых и развлечения, информацию и коммуникацию, обрабатывающую промышленность, энергетику, транспорт, а также гостиницы и рестораны. Реинвестиции Одним из важных факторов в экономике в 2022 году стал большой объем реинвестиций – они выросли на 78,5% и составили примерно 1,4 миллиарда долларов. В 2021 году реинвестиции составляли 772 миллиона долларов. Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы. С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Очень положительные тенденции – премьер об инвестициях в Грузию >>Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2022 год
20:02 15.08.2023 (обновлено: 20:25 15.08.2023)
Основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по уточненным данным, вырос на 67,5% по сравнению с уточненными данными 2021 года и составил 2,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями. По предварительным данным, обнародованным в марте 2023 года, инвестиции в Грузию в 2022 году поступили на 97,9 миллиона меньше и составили до 2 миллиардов долларов.
Причиной роста инвестиций названо увеличение акционерного капитала компаний и рост реинвестиций.
Инвестиции в Грузию в 2022 году
Тройка стран-лидеров
Страна
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Великобритания
437,0
20,8
Испания
360,5
17,2
Нидерландов
196,2
9,4
Инвестиции также поступили из США, Ирландии, России, Чехии, Японии, Турции, Китая и других стран.
Куда вкладывают?
Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2022 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также водоснабжение и управление отходами.
Инвестиции в Грузию в 2022 году Тройка отраслей-лидеров
Отрасль
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Финансовая и страховая деятельность
538,0
25,6
Недвижимость
366,5
17,5
Водоснабжение
197,2
9,4
Инвестиции также вкладывали в торговлю, строительство, искусство, отдых и развлечения, информацию и коммуникацию, обрабатывающую промышленность, энергетику, транспорт, а также гостиницы и рестораны.
Реинвестиции
Одним из важных факторов в экономике в 2022 году стал большой объем реинвестиций – они выросли на 78,5% и составили примерно 1,4 миллиарда долларов. В 2021 году реинвестиции составляли 772 миллиона долларов.
Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.
С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.
Инвестиционная политика
Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.