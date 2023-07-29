https://sputnik-georgia.ru/20230729/skolko-detey-rodili-surrogatnye-materi-v-gruzii---dannye-minzdrava-280508946.html

Сколько детей родили суррогатные матери в Грузии - данные Минздрава

Сколько детей родили суррогатные матери в Грузии - данные Минздрава

С января 2024 года искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии будет доступно только для граждан страны 29.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-29T09:01+0400

2023-07-29T09:01+0400

2023-07-29T09:48+0400

грузия

общество

новости

зураб азарашвили

министерство здравоохранения грузии

суррогатное материнство в грузии

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Суррогатные матери в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2023 года родили в Грузии 1,6 тысячи детей, говорится в информации Минздрава Грузии в ответ на запрос депутата. По данным Минздрава, за указанный период 1 631 ребенок появился на свет благодаря суррогации, а 2 288 – в результате искусственного оплодотворения. При этом только в период с 1 января по 30 июня 2023 года при помощи суррогации родились 517 детей, а при помощи искусственного оплодотворения – 459. Помощь бездетным или прибыльный бизнес – суррогатное материнство и донорство в Грузии >>С января 2024 года искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии будет доступно только для граждан страны. Донорами или суррогатными матерями в Грузии можно будет быть только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением будут лишь расходы на беременность и роды. Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что данное направление в Грузии не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами, кроме того, невозможно было отследить, куда отправляли детей. Почему в Грузии ограничивают суррогатное материнство – ответ премьера>>Министр предположил, что законодательная инициатива может положительно сказаться на демографии Грузии. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатным материнством и искусственным оплодотворением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии, суррогатное материнство в грузии