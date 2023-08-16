https://sputnik-georgia.ru/20230816/magnitnye-buri-v-sentyabre-2023-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-281284437.html

Магнитные бури в сентябре 2023: что делать в неблагоприятные дни?

Магнитные бури в сентябре 2023: что делать в неблагоприятные дни?

В сентябре 2023 года ожидается несколько магнитных бурь разной мощности, которые негативно повлияют на многих людей, особенно на метеозависимых, реагирующих на... 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T19:01+0400

2023-08-16T19:01+0400

2023-08-16T19:01+0400

магнитная буря

справки

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Облегчить негативное воздействие магнитных бурь в неблагоприятные дни можно, если заранее знать их точные даты. Когда в сентябре 2023 года, по прогнозам, ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни, читайте в материале Sputnik Грузия. Магнитные бури в сентябре 2023 Специалисты прогнозируют первую магнитную бурю 5-6 сентября. Геомагнитное возмущение, пик которого приходится на 6 сентября, будет достаточно сильным и окажет негативное воздействие на многих людей, в том числе и на здоровых. Очередная магнитная буря, по прогнозам, предстоит 8-10 сентября. Геомагнитное возмущение ожидается слабое, поэтому почувствуют его лишь метеозависимые лица. Потенциально опасный астероид приближается к Земле – НАСА >>>Средней интенсивности магнитная буря ожидается 16 сентября. Она многим напомнит о хронических заболеваниях и неблагоприятно повлияет на самочувствие пожилых людей. Еще одна продолжительная магнитная буря накроет Землю 26-28 сентября. Пик магнитной бури выпадает на 26 сентября. Она будет достаточно сильной, поэтому специалисты советуют в этот день всем избегать стрессовых ситуаций. Последняя магнитная буря пройдет 30 сентября. По предварительному прогнозу, она будет достаточно сильной и негативно повлияет на многих людей. Во все остальные дни в сентябре активных всплесков на Солнце не ожидается. Что делать в неблагоприятные дни На магнитные бури реагируют большинство жителей Земли, однако активные всплески на Солнце особенно опасны для тех, кто подвержен любым изменениям погоды. Поэтому в неблагоприятные дни многие подвержены перепадам настроения, а также испытывают недомогание, слабость и проблемы со сном. Особую осторожность в дни магнитных бурь нужно проявить метеозависимым лицам, а также людям с хроническими заболеваниями и психическими проблемами. Магнитные бури в августе 2023: что делать в неблагоприятные дни >>>Искушать судьбу во время магнитных бурь не стоит и здоровым людям. Специалисты советуют им в неблагоприятные дни не перегружать организм тяжелой пищей, алкоголем, никотином и кофеином. От головной боли, которая чаще всего беспокоит людей в период магнитных бурь, поможет легкая физическая активность, улучшающая в организме циркуляцию крови. Это может быть утренняя пробежка, гимнастика, занятие йогой или просто прогулка. Материал подготовлен на основе открытых источников

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