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Насколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – новая статистика

Насколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – новая статистика

В июле международный аэропорт Кутаиси обслужил рекордное число пассажиров 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T19:19+0400

2023-08-16T19:19+0400

2023-08-16T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Д. Агмашенебели в июле 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 123%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, в июле международный аэропорт Кутаиси обслужил рекордное число пассажиров и рейсов, по сравнению с аналогичным периодом до пандемии COVID-19. В июле 2023 года аэропорт обслужил 189 166 пассажиров, тогда как в июле 2019 года их было 84 728. Запущен прямой авиарейс Ереван – Батуми >>>Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество авиарейсов. В прошлом месяце аэропорт обслужил 517 рейсов, на 94% больше, чем в период до пандемии, в июле 2019 года (267 рейсов). За семь месяцев 2023 года аэропорт обслужил 856 646 пассажиров и 2 590 рейсов, что на 90% и на 76% больше, соответственно, чем в январе-июле 2019 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран. В Объединении аэропортов Грузии напомнили, что с 1 июня 2023 года лоукостер Wizz Air вернул третий самолет на базу в Кутаиси и выполняет регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. Кроме того, уже с 1 декабря венгерский лоукостер добавит четвертый самолет на базу в Кутаиси, а также прямой рейс в направлении Копенгагена. С 4 июня 2023 года казахстанская малобюджетная авиакомпания FlyArystan добавила прямые регулярные рейсы по направлению Алматы-Кутаиси-Алматы. Грузия примет решение по попавшей под санкции Belavia после изучения вопроса >>>Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5%, по сравнению с 2021 годом, и составило 5,4 миллиона. Грузия за 12 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 58%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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