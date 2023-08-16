https://sputnik-georgia.ru/20230816/tragediya-v-shovi-glavu-mvd-gruzii-zhdut-v-parlamente-281269231.html

Трагедия в Шови: главу МВД Грузии ждут в парламенте

Трагедия в Шови: главу МВД Грузии ждут в парламенте

У депутатов есть вопросы, касающиеся трагедии в Шови 16.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-16T11:52+0400

2023-08-16T11:52+0400

2023-08-16T12:08+0400

политика

грузия

новости

шови

тбилиси

ираклий кадагишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/12/252352988_0:26:1301:757_1920x0_80_0_0_cecd1290b120baa58001073104226357.jpg

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелуари явится в парламент и даст исчерпывающие ответы на вопросы оппозиции в связи с трагедией на горном курорте Шови, заявил глава комитета по процедурным вопросам и правилам, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Прихода главы МВД в парламенте в формате интерпелляции требует крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение". Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек. Часть оппозиции утверждает, что во время стихийного бедствия в Шови вертолеты не должны были прекращать поиски людей в ночное время и вообще прибыли на место с опозданием. Они также требуют создать комиссию по расследованию причин трагедии в Шови. С инициативой о создании комиссии по расследованию причин трагедии в Шови, выявлению ответственных лиц и того, можно ли было ее избежать, выступила часть оппозиции, среди них "Единое национальное движение", а также партии "Лело для Грузии" и "Для народа". Дроны эффективнее вертолетов – глава МВД Грузии о работе спасателей на курорте Шови>>Уже известно, что правящая партия не намерена поддержать вопрос создания следственной комиссии. В "Грузинской мечте" заявляют, что часть оппозиции пытается использовать трагедию в Шови в политических целях. По последним данным, в результате оползня погибли 26 человека. Пропавшими без вести считаются 7 человек. Спасатели смогли эвакуировать из зоны стихийного бедствия более 200 человек. В связи с трагедией в Шови начато расследование по двум статьям УК Грузии – "Убийство по неосторожности" и "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Дело расследует Генеральная прокуратура Грузии. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным Агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шови

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шови, тбилиси, ираклий кадагишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия