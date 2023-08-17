https://sputnik-georgia.ru/20230817/281326269.html

Запад устал. Украину готовят к поражению

Запад устал. Украину готовят к поражению

К концу следующего года Киев может лишиться военной поддержки США и Евросоюза, пишут западные СМИ 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T15:09+0400

2023-08-17T15:09+0400

2023-08-17T15:09+0400

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При таком развитии событий придется снизить интенсивность боевых действий и всерьез задуматься о переговорах с Россией. К чему это приведет — в материале Михаила Каткова для РИА Новости.Пора за столГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что предстоящая осень будет очень тяжелой. В то же время министр согласился, что рано или поздно переговоры начнутся. Скорее всего, через посредника.По словам Кулебы, среди союзников Украины все громче призывы к диалогу с Москвой, а представителей Глобального Юга никак не удается убедить однозначно поддержать Киев.Западу не удалось склонить Глобальный Юг на свою сторону и на встрече в Саудовской Аравии, где четыре десятка стран обсуждали противостояние Москвы и Киева. Олаф Шольц пытался преподнести этот форум как элемент давления на Россию, однако ясно, что Украина не добилась желаемого. При этом канцлер Германии выразил надежду на дипломатическое урегулирование конфликта.Вертолетная динамика России – приговор ВСУ и НАТО>>Как известно, осенью прошлого года украинские власти запретили любые политические контакты с Москвой на законодательном уровне. Но ситуация меняется. По словам главы пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера, Вашингтон никогда не настаивал на том, чтобы Киев от этого категорически отказывался.Конечно, Киев гневно отвергает возможность обмена территорий на мир. Те, кто это предлагают, думают лишь о том, чтобы быстрее возобновить привычный бизнес, заявил Кулеба. А Украине нужно восстановление территориальной целостности и гарантии безопасности.Со своей стороны Москва готова к переговорам без предварительных условий, но "с учетом реалий".Денег нетКонтрнаступление ВСУ оказалось не стремительным и не победоносным, как обещала команда Зеленского, а вялым и кровопролитным. Это разочаровало Запад. Теперь в Евросоюзе и США обсуждают, стоит ли продолжать накачивать Украину деньгами и оружием, если там все равно не могут распорядиться полученными ресурсами как следует.Немецкое издание Bild предупреждает: если ВСУ не добьются успеха, в контрнаступление двинется уже Россия. И перед союзниками возникнет вопрос: может, лучше прекратить боевые действия? Газета Die Welt рассуждает в том же духе.В обмен на Украину. США признали потерю союзников по всему миру>>Между Украиной и США тоже не все гладко. Белый дом запросил у конгресса 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь Киеву. Деньги нужны до 30 сентября. Однако республиканцы, контролирующие палату представителей, колеблются. Большинство склоняется к точке зрения Дональда Трампа, призывающего не увеличивать, а сокращать поставки оружия, чтобы как можно быстрее погасить конфликт.К тому же, по данным CNN, 55% американцев считают, что конгрессу нужно отклонить запрос Белого дома. Впрочем, 48%, наоборот, выступают за наращивание военной помощи.Адвокатом Киева выступил президент Польши Анджей Дуда. Но крайне неудачно. Как пишет The Washington Post, он так обосновал необходимость дальнейших поставок оружия: жизни украинских солдат гораздо дешевле, чем американских.Время пришлоУкраинский политолог Вадим Карасев считает, что киевским властям нужно было соглашаться на Стамбульскую сделку. "Наконец Кулеба вспомнил о переговорах. Лучше поздно, чем никогда. <…> НАТО предложила Украине идти в контрнаступление без авиации, поэтому теперь нужно ждать ответного удара России. <…> В начале апреля 2022-го Арахамия ходил по офису президента и говорил, что можно открывать шампанское, потому что он договорился с русскими. Но затем под давлением Байдена и Джонсона решили нанести Москве военное поражение", — сказал он в интервью одному из местных медиа.Российские эксперты полагают, что пока предложения Киева неактуальны для Москвы. По мнению политического аналитика Родиона Мирошника, Кулеба, рассуждая о тяжелой осени, прежде всего имеет в виду себя и других представителей правящей элиты. "Лично для них любое изменение статуса Украины в глазах стран Запада — трагедия. Кулеба, Резников, Зеленский и прочие не смогут править ни в каком другом режиме, кроме вооруженного противостояния с Россией. При этом ясно, что после провала контрнаступления США и Евросоюз охладели к ним", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.С ним согласен эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов. На Украине скоро запустят дискуссию о необходимости диалога с Москвой, предсказывает он. "Все понимают, что альтернативы нет. Развилки пройдены вместе с провалом контрнаступления", — отмечает аналитик.Но до завершения боевых действий еще далеко. Кроме того, много времени потребуется для прекращения диверсий и террористических актов. Только после этого стороны приступят к обсуждению перемирия. О полноценном мире говорить вообще не приходится.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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